Per la Nigeria la criptovaluta ha un alto livello di illegalità

Il governatore della Banca centrale della Nigeria, Godwin Emefiele, ha affermato che la maggior parte delle transazioni di criptovaluta sono incorporate nell’illegalità e che non c’è spazio per la criptovaluta nello spazio bancario nigeriano. Quando il CBN ha congelato i conti bancari delle persone coinvolte nell’organizzazione delle proteste di Endsars alla fine del 2020, i leader della protesta hanno iniziato a chiedere donazioni tramite bitcoin, consentendo di continuare a finanziare le attività di protesta.

Pertanto, quando il CBN ha improvvisamente annunciato l’esclusione delle entità di criptovaluta dall’ecosistema bancario, alcuni osservatori in Nigeria hanno ipotizzato che questa decisione fosse stata presa perché la banca centrale non era riuscita a fermare il flusso di fondi agli organizzatori della protesta di Endsars.

Emefiele ha poi suggerito che il CBN, proprio come molte delle sue controparti in circolazione, non supporta le transazioni di criptovaluta perché sono crittografate e non possono essere decrittografate da nessuna banca centrale. “Guardalo in questo modo: cosa c’è da nascondere? Perché le transazioni sono così nascoste? Perché sono crittografati? Se conduco una transazione e un’autorità di regolamentazione o di sicurezza vuole vedere la natura della transazione, quelle (transazioni) non possono essere crittografate affinché le persone sappiano cosa è successo. Significa che la criptovaluta è un prodotto incorporato in un alto livello di illegalità”.