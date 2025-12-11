Udinese e Napoli si preparano a scendere in campo per il match di Serie A in programma il 14 dicembre alle ore 15:00, una sfida sempre ricca di fascino e precedenti significativi. L’incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti integrali del campionato. Gli abbonati potranno seguire la partita sia tramite smart TV, dispositivi mobili e console, sia in mobilità, anche dall’estero, grazie alla funzione dedicata che consente di accedere ai contenuti DAZN quando ci si trova fuori dall’Italia. Una soluzione ideale per chi non vuole perdere il fischio d’inizio, ovunque si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese - Napoli in TV e streaming

La partita Udinese vs Napoli è prevista per le 15:00 del 14 dicembre e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli si presenta a questo appuntamento forte di una tradizione recente nettamente favorevole: i partenopei, infatti, sono imbattuti nelle ultime 18 sfide di Serie A contro l’Udinese, con un impressionante bilancio di 14 vittorie e 4 pareggi. Solo contro Cesena (26) e Roma (19) la squadra azzurra ha saputo costruire strisce più lunghe nella propria storia nel massimo campionato. Numeri che certificano un dominio costante e che offrono fiducia in vista di un match che, sul piano statistico, sembra sorridere ai campani.

Dall’altra parte l’Udinese è alla ricerca di un risultato di prestigio che manca ormai da troppo tempo: l’ultima vittoria friulana contro il Napoli risale infatti al 3 aprile 2016, un 3-1 firmato da Bruno Fernandes (doppietta) e Théréau. Da allora, il copione delle sfide più recenti è cambiato poco: nelle ultime sei gare di campionato tra le due squadre si sono alternati un successo del Napoli e un pareggio, con l’ultimo incrocio terminato 1-1 nel febbraio 2025.

Guardando alle partite giocate alla Dacia Arena, emerge un altro dato interessante: in cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro il Napoli, entrambe le squadre hanno trovato il gol, con l’unica eccezione rappresentata dallo 0-4 azzurro del settembre 2021. In questo arco temporale si registrano tre pareggi e tre vittorie partenopee, inclusa quella più recente, il 3-1 del 14 dicembre 2024. Una statistica che lascia presagire un confronto aperto e potenzialmente ricco di reti anche questa volta.

Probabili formazioni Udinese - Napoli

UDINESE (3-5-2) : Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.