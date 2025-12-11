La sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la nuova giornata di Serie A, andrà in scena 14 dicembre alle ore 12:30 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati rossoneri e neroverdi, che potranno seguire il match comodamente in streaming da qualsiasi dispositivo. La piattaforma permette inoltre di vedere la partita anche dall’estero, grazie alla funzione dedicata ai viaggiatori all’interno dell’Unione Europea, così da non perdersi neppure un minuto della sfida, ovunque ci si trovi.

Dove vedere Milan - Sassuolo in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Gli ultimi confronti tra Milan e Sassuolo raccontano una storia di grande equilibrio. Nelle ultime otto sfide di Serie A, infatti, si registrano tre vittorie per parte e due pareggi, compreso il spettacolare 3-3 del 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium. Un dato significativo se si considera che, nelle otto gare precedenti, i rossoneri avevano dominato con sei successi e due pareggi, evidenziando come i neroverdi abbiano saputo riequilibrare la sfida negli ultimi anni.

Il pareggio dell’aprile 2024 potrebbe anche aprire a un nuovo scenario: Milan e Sassuolo non hanno mai pareggiato due volte consecutive in Serie A, e l’incontro del Meazza potrebbe rappresentare la prima occasione per una doppia “X” consecutiva. Un segnale del fatto che la sfida, storicamente inclinata verso i rossoneri, negli ultimi tempi si è fatta decisamente più imprevedibile.

Per il Milan c’è però un dato meno rassicurante: nelle ultime cinque gare casalinghe contro il Sassuolo in campionato, i rossoneri hanno ottenuto una sola vittoria, proprio quella più recente del 30 dicembre 2023 (1-0 firmato Pulisic), a fronte di un pareggio e ben tre sconfitte. Solo una volta il Milan è riuscito a battere il Sassuolo due volte di fila al Meazza, tra il 2015 e il 2016. Un trend che la squadra di Pioli vorrà sicuramente invertire per confermare il successo dell’anno scorso e ritrovare continuità davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni Milan - Sassuolo

MILAN (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri

: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Ricci, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.