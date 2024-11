Più acquisti, più risparmi: il Black Friday di eBay ti aspetta

Il Black Friday è finalmente arrivato anche su eBay, e con esso un’occasione imperdibile per gli amanti dello shopping online. eBay, la celebre piattaforma di e-commerce, lancia una promozione speciale che premia gli acquisti più consistenti con sconti sempre più vantaggiosi. A partire da oggi 25 novembre e fino all'’8 dicembre, potrete usufruire di questa straordinaria offerta semplicemente inserendo il codice "PSPRNOV24" al momento del checkout. Ogni utente avrà a disposizione due utilizzi di questo coupon per massimizzare il risparmio durante il periodo promozionale.

Vedi offerte su eBay

Black Friday eBay, perché approfittarne?

La dinamica degli sconti è chiara e semplice: il valore del buono cresce in base alla spesa totale effettuata in un’unica transazione (spese di spedizione escluse). Si parte da un buono di 5€ per acquisti compresi tra 50€ e 149€, passando a 10€ per importi da 150€ a 299€. Salendo ancora, si possono ottenere 15€ di sconto per spese tra 300€ e 449€, mentre una transazione tra 450€ e 649€ dà diritto a uno sconto di 25€. Per chi decide di fare acquisti importanti, superando i 650€, il risparmio arriva a ben 40€.

Questa offerta è valida esclusivamente per articoli idonei inclusi nella promozione, rendendo il Black Friday su eBay un’occasione per trovare prodotti di qualità a prezzi competitivi. Dai regali natalizi a prodotti tecnologici, dagli accessori per la casa a capi d’abbigliamento, c’è qualcosa per tutti i gusti. Per partecipare, è sufficiente aggiungere gli articoli al carrello, verificare che la spesa totale rientri in una delle fasce previste, e applicare il codice sconto al momento del pagamento.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: con eBay, il Black Friday 2024 è sinonimo di risparmio e convenienza. Preparate i vostri carrelli, fate la vostra lista dei desideri e approfittate di un periodo di offerte che trasforma ogni acquisto in un affare. Il conto alla rovescia è iniziato: siete pronti a fare shopping intelligente?

