Il Black Friday è arrivato e con esso l’opportunità perfetta per rendere la vostra casa più sicura che mai. Grazie alle offerte RING, potrete accedere a soluzioni avanzate di sicurezza con sconti fino al 70%. Videocamere, sistemi di allarmi e videocitofoni vi permetteranno di monitorare ogni angolo della vostra abitazione, sia che vogliate aggiornare il vostro sistema esistente sia che desideriate crearne uno completamente nuovo.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su RING

Offerte RING, le più vantaggiose del Black Friday

RING mette a disposizione una gamma completa di dispositivi per ogni esigenza. La videocamera interna inclinabile, ora disponibile con uno sconto del 50%, vi consente di avere sempre sotto controllo gli ambienti interni. Per chi cerca una soluzione più completa, il Kit Ring Alarm S accompagnato dalla videocamera interna è in offerta con uno sconto del 47%, offrendo sicurezza e tranquillità in un unico pacchetto.

Le opzioni per la sicurezza esterna non sono da meno. La videocamera esterna Plus, disponibile in due unità, è scontata del 50%, mentre la versione singola è proposta con uno sconto del 40%. Questi dispositivi vi permettono di monitorare ingressi, giardini e vialetti, offrendo un controllo completo della vostra proprietà anche quando non siete a casa.

Infine, il videocitofono a batteria, con uno sconto eccezionale del 60%, vi permette di vedere e parlare con chiunque si presenti alla porta, direttamente dal vostro smartphone. Approfittare delle offerte RING del Black Friday significa investire nella sicurezza della vostra casa con dispositivi affidabili e innovativi, garantendo protezione e serenità per voi e i vostri cari.

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento