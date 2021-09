Polaroid presenta Now+, la sua nuova fotocamera istantanea di punta

Polaroid, nota azienda nata nel 1937, ha presentato al pubblico un nuovo modello di fotocamera istantanea, denominata “Polaroid Now+”. Come si può intuire dal nome, si tratta di un aggiornamento del precedente modello (Polaroid Now) che punta a migliorarne l’esperienza d’uso.

“È un momento speciale per la nostra azienda perché stiamo proiettando il brand sempre di più verso il futuro. Il nostro obiettivo è continuare a progettare e a realizzare prodotti affascinanti, degni di quelli che hanno reso celebre il marchio Polaroid nel mondo. Sono molto entusiasta del nuovo modello Now+, per la qualità delle foto e per il suo elegante design. Inoltre, per la prima volta abbiamo integrato anche filtri fisici nella confezione, che consentono di sperimentare nuove forme di creatività, con o senza app” afferma Oskar Smolokowski, Presidente di Polaroid.

Parlando di design, la Polaroid Now+ mantiene pressoché invariato quello del precedente modello con il logo dell’azienda ben visibile sulla parte frontale, aggiungendo però al listino una nuova colorazione denominata Blue Gray (le altre, per l’appunto, sono le “classiche” bianca e nera). Dal punto di vista tecnologico, Polaroid Now+ offre nuovi strumenti creativi come la compatibilità con l’app Polaroid Mobile (disponibile per iOS e Android) che aggiunge diverse funzionalità fra cui il light painting, la doppia esposizione, il modo manuale, ma anche la nuova modalità “priorità di diaframmi” e quella “supporto treppiede”, strumenti che permettono di “giocare” con la profondità di campo e le lunghe esposizioni. La fotocamera, inoltre, è dotata anche di un kit che comprende cinque filtri fisici da agganciare all’obiettivo della fotocamera fra cui Red Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange Filter e Yellow Filter. In questo modo, si avrà la possibilità di saturare il colore delle foto, aumentare il contrasto o aggiungere nuovi effetti. Il kit di filtri, naturalmente, include anche una custodia per il loro trasporto.

Polaroid Now+ è disponibile sul sito polaroid.com al prezzo di 149.99 euro. A partire da domenica 19 settembre, la macchina fotografica sarà in vendita anche presso i rivenditori fisici autorizzati.