Presto potremo farci il nostro ChatGPT personalizzato

Il 6 novembre, in concomitanza con la prima conferenza per sviluppatori di OpenAI, è stato rivelato un significativo aggiornamento per ChatGPT.

Secondo The Decoder, sono trapelati screenshot e video che mostrano un creatore di chatbot personalizzati con molte delle stesse funzionalità già presenti in ChatGPT con l'utilizzo di GPT-4, come la navigazione web e l'analisi dei dati.

Inoltre, OpenAI sembra stia lavorando a un nuovo marketplace in cui gli utenti potranno condividere i propri chatbot o cercarne altri creati da terze parti.

Un utente di X, denominato Choi, aveva precedentemente fornito un riassunto delle presunte novità, mentre lo sviluppatore di tool SEO, Tibor Blaho, ha condiviso un video che mostra la nuova interfaccia utente in azione, nella quale è possibile vedere l'opzione GPT Builder.

Questa opzione consente agli utenti di inserire un prompt per creare un chatbot, con possibilità di personalizzarne la lingua, il tono, lo stile di scrittura e una serie di altre opzioni, tutte raccolte nella scheda "Crea".

Nella scheda "Configura", invece, gli utenti possono dare un nome, una descrizione e diverse istruzioni al chatbot, oltre a poter caricare file per una base di conoscenze personalizzata e attivare funzionalità come la navigazione web e la generazione di immagini. È anche possibile, ovviamente, aggiungere azioni personalizzate.

Inoltre, sembra che OpenAI abbia intenzione di lanciare un piano di sottoscrizione aziendale denominato "Team" con due opzioni: "Flessibile" e "Annuale". Questo piano offre caratteristiche come l'accesso illimitato alla versione più veloce di GPT-4 oltre a svariate opzioni in merito alla creazione dei testi.

Il prezzo è di $25 al mese, per il piano annuale, e $30 al mese per il piano flessibile. I prezzi sono da intendersi "per utente" e bisognerà soddisfare il requisito di essere un grupo di almeno tre utenti per poter sottoscrivere i nuovi piani "Team".