Amazon Finds: 7 prodotti da tenere sul comodino

Caricatore wireless pieghevole

Questo utilissimo caricatore wireless pieghevole è stato progettato appositamente per i dispositivi Apple (ma è anche compatibile con alcuni smartphone Android di fascia alta, come la gamma Galaxy S di Samsung) e vi permetterà di ricaricare in modalità wireless ben 3 device contemporaneamente, come iPhone, iWatch e AirPods, eliminando la necessità di utilizzare diversi caricabatterie e riducendo l’ingombro dei cavi da portare in borsa o da tenere sul comodino. Inoltre, si può chiudere facilmente, diventando ultra compatto grazie a una coppia di magneti, ed è impreziosito da una splendida illuminazione a LED verde e blu che vi permetterà di capire solo con uno sguardo lo stato di ricarica dei vari dispositivi.

Stazione di ricarica 3 in 1

Passiamo a un'altra stazione per il caricamento wireless, ma questa volta dotata anche di un altoparlante portatile e di una luce notturna, con il primo che fa da base al prodotto, e gli altri due che possono essere persino staccati dalla piattaforma (che per altro li tiene in carica e pronti all’uso!) per poter essere poi usati autonomamente. Per quanto riguarda la piattaforma, dispone di una tecnologia di ricarica wireless veloce da 10W per tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Qi. L'altoparlante, invece, permette la diffusione del suono a 360 gradi, e un raggio di connessione che garantisce una portata fino a circa 10 metri; infine, la luce notturna è perfetta da tenere sul comodino, ma può anche essere staccata dalla base, magari per spostarsi in casa quando è buio senza disturbare nessuno.

Purificatore d'aria mini

Se siete alla ricerca di un buon purificatore d’aria, che possa tornarvi utile in qualsiasi stagione, ma al contempo non volete spendere una fortuna, pur affidandovi a un prodotto di ottima qualità, questo Amazon Finds è perfetto per voi. Si tratta di un prodotto compatto, funzionale e controllabile tramite smartphone: pesa appena 2,99kg e garantisce una purificazione dell’aria eccezionale fino a 170 m³/h. Inoltre, il suo design gli permette di operare su un raggio di 360°, purificando stanze fino a 35 m² in pochi minuti e rimuovendo il 99,97% degli inquinanti atmosferici e degli allergeni.

Orologio con termometro digitale

Se siete alla ricerca di un orologio da tenere sopra al comodino non possiamo che consigliarvi questo modello digitale Xiaomi, la cui particolarità è quella di includere un igrometro grazie al quale è possibile tenere sotto controllo umidità e temperatura della stanza. Dotato di sensori ad alta precisione, questo piccolo ma comodo gadget può tenere traccia di temperature che vanno dai 0° ai 60°, e può tracciare l'umidità nell'aria dallo 0%RH al 99%RH, visualizzando poi i relativi dati su di uno splendido e ampio schermo con tecnologia e-ink, dall'ampio angolo di visione e dalla splendida leggibilità, anche in presenza di luce diretta del sole.

Lampada luna

Questa lampada a forma di luna rappresenta l'articolo perfetto per dare un tocco di stile alla vostra stanza, dato che si discosta dalle tipiche lampade da scrivania che si trovano nei negozi. L’effetto che crea, illuminandosi come la luna in piena notte, dona un’atmosfera davvero rilassante e imperdibile per una serata in compagnia o la visione di un film, complice la tecnologia avanzata di stampa 3D utilizzata per riprodurre l'immagine della superficie lunare. Inoltre, la capacità della batteria è da ben 500mAh, consentendovi di utilizzarla a lungo anche senza collegarla alla corrente. La ciliegina sulla torta? Grazie al telecomando in dotazione potrete decidere tra ben 16 tipi di colori selezionabili e differenti luminosità.

Proiettore astronauta

Questo piccolo proiettore a forma di astronauta è una vera e propria chicca, perfetta da essere messa nel comodino, soprattutto nella stanza di un bambino. L'adorabile astronauta in miniatura, infatti, è in grado di proiettare una luce notturna colorata che ricorda una galassia, con tanto di testa rotabile a 360 gradi! Questa, infatti, è magnetica, e riceve energia per mezzo di un cavo esterno che però è perfettamente integrato col design del prodotto. La luce è perfetta per creare un'atmosfera serale rilassante, e anche da spento rappresenta un piacevole e originale oggetto di design.

Mini speaker

Chiudiamo la lista dedicata agli Amazon Finds con un piccolissimo speaker Bluetooth perfetto da tenere sul comodino, dato che grazie alla sua particolare modalità di amplificazione del suono è in grado di sprigionare un suono molto più forte di quanto non lascerebbero immaginare le sue dimensioni. Il design a conduzione ossea, infatti, si amplifica notevolmente in base alla superficie su cui è poggiato, con risultati davvero sorprendenti. Ovviamente potrete collegarlo allo smartphone per riprodurre ciò che desiderate, mentre la superficie adesiva vi consente di attaccarlo ovunque.

