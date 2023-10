Privacy, i giovani ci tengono di più. Hanno capito meglio come stanno le cose?

Un recente studio condotto da Cisco, e chiamato Consumer Privacy Survey 2023, ha rivelato un aumento dell'attenzione dei giovani nei confronti della loro privacy.

Secondo l'indagine, il 42% dei consumatori tra i 18 e i 24 anni richiede informazioni sui dati personali gestiti dalle organizzazioni, in netto contrasto con il 6% dei consumatori di età superiore ai 75 anni.

Questo fenomeno è spiegato dalla crescente diffidenza verso l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) da parte delle organizzazioni.

Il 60% degli intervistati ha perso fiducia nelle organizzazioni a causa dell'utilizzo dell'IA, sollevando preoccupazioni legate all'uso dei dati personali per scopi legati all'IA.

Tuttavia, il 42% degli intervistati concorda sul fatto che l'IA può migliorare la loro vita, segnalando un paradosso tra la diffidenza e il riconoscimento del potenziale dell'IA.

L'indagine svela che solo il 12% degli intervistati utilizza regolarmente l'IA generativa (IA Gen), un campo relativamente nuovo per la maggior parte delle persone.

Tuttavia, tra coloro che utilizzano l'IA Gen, solo la metà si astiene dall'inserire informazioni personali, o riservate, nelle applicazioni, nonostante l'88% dei partecipanti sia preoccupato della condivisione dei propri dati nell'IA Gen.

La privacy dei dati è particolarmente importante per i giovani consumatori, con il 42% dei consumatori tra i 18 e i 34 anni che si definiscono "Privacy Active," ovvero preoccupati per la privacy e disposti ad agire per proteggerla.

Il sondaggio rivela anche che molti consumatori si aspettano che sia il governo a stabilire standard e protezioni per la privacy dei dati, con il 50% degli intervistati che ritiene che il governo debba avere un ruolo principale in questo ambito.

Inoltre, i consumatori sono divisi sull'idea della localizzazione dei dati, con il 76% inizialmente favorevole ma solo il 44% che mantiene questa posizione considerando il costo aggiuntivo associato.

In sintesi, il Cisco Consumer Privacy Survey 2023 mette in luce l'importanza crescente della privacy dei dati per i giovani consumatori e le loro preoccupazioni legate all'uso dell'IA.

La ricerca evidenzia anche la necessità di una maggiore trasparenza e di misure per riconquistare la fiducia dei consumatori nell'utilizzo dei dati personali.