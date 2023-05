Quando si parla di sicurezza domestica, avere delle buone telecamere è fondamentale per tutelarsi da visite non gradite. Se state pensando di migliorare la vostra protezione, magari per l’arrivo dell’estate, durante la quale si è più spesso fuori casa, vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Amazon sulle fotocamere Arlo, dato che troverete una selezione di articoli scontati fino al 40%!

Avrete a disposizione un’ampia scelta di telecamere di videosorveglianza estremamente all’avanguardia e dalla qualità eccellente, quindi troverete sicuramente il modello perfetto per le vostre esigenze. Inoltre, tutti i prodotti sono compatibili con il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo così i vostri acquisti ancor più accessibili.

Tra gli articoli più interessanti in offerta vi è senza dubbio la Arlo Ultra 2 XL, disponibile a soli 221,99€ invece di 369,99€. Dotata di un ampio angolo di cattura di 180 gradi, vi permetterà di monitorare tutto il perimetro esterno della casa, connettendosi direttamente con il vostro smartphone tramite la connessione Wi-Fi. Riceverete, infatti, una notifica qualora venga rilevato un movimento, e potrete decidere di far suonare immediatamente l’allarme.

Inoltre, la telecamera è dotata di un riflettore integrato, che emetterà un fascio di luce capace di far spaventare gli ospiti indesiderati al rilevamento di movimenti sospetti. Vi è poi la comodissima tecnologia di audio bidirezionale, che vi consentirà di ascoltare e parlare con i vostri ospiti tramite il vostro smartphone; anche quando vi troverete fuori casa, dunque, potrete fornire ai corrieri informazioni su dove lasciare i pacchi o su quando ripassare.

Infine, la Arlo Ultra 2 XL è stata progettata per resistere a qualsiasi intemperia: caldo, freddo, pioggia, sole o neve, nulla sarà capace di scalfire la telecamera. Grazie al design senza cavi potrete collegarla in pochi minuti alla vostra casa, mentre la batteria estremamente longeva vi garantirà fino a 365 giorni di protezione con una sola carica.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio delle tantissime telecamere Arlo in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbero terminare a breve!

