Se oggi pulire il pavimento di casa è meno faticoso rispetto a prima, il merito è di elettrodomestici moderni come il Tineco FLOOR ONE S5, un prodotto tecnologicamente innovativo da ogni punto di vista. Non è un caso se abbiamo menzionato una delle proposte di Tineco, marchio premium negli elettrodomestici intelligenti, poiché i suoi aspirapolvere e lavapavimenti si fanno apprezzare proprio per una tecnologia proprietaria, la iLoop Smart Sensor.

Numerose scope elettriche senza fili godono ormai di una potenza elevata, ma poche riescono a gestirla in modo efficiente. Tineco FLOOR ONE S5 è all’avanguardia sotto questo aspetto e di seguito spiegheremo cos’è e come funziona la tecnologia iLoop Smart Sensor.

Cos’è iLoop Smart Sensor?

Anzitutto vogliamo precisare che la iLoop Smart Sensor non è presente solo sul FLOOR ONE S5, che è un ottimo lavapavimenti, ma anche sulla gamma delle scope elettriche senza fili a marchio Tineco. Ciò detto, iLoop Smart Sensor non è altro che una tecnologia che punta a gestire in maniera impeccabile le funzioni dell’elettrodomestico, adattando la potenza in base al tipo e alla quantità di sporco presente sul pavimento. All’apparenza sembra una cosa di poco conto, ma all’atto pratico si tratta di un sistema rivoluzionario, che cambia notevolmente il modo in cui puliamo le nostre case. La pulizia, infatti, risulta molto più intelligente, veloce ed efficiente, contribuendo a mantenere la casa pulita e salubre.

Come funziona iLoop Smart Sensor?

Per far sì che la potenza venga regolata in maniera precisa, l’elettrodomestico utilizza una combinazione di sensori per rilevare la quantità di polvere e detriti presenti sul pavimento. Nel caso di Tineco FLOOR ONE S5, ciò avviene sia in modalità aspirazione che igienizzazione. I dati raccolti dai sensori vengono poi analizzati da un algoritmo che, nel giro di una frazione di secondo, darà l’incarico al motore dell’elettrodomestico di aumentare o diminuire la potenza a seconda delle esigenze. Nessun tasto da premere o parti meccaniche da sostituire, il tutto sarà gestito automaticamente, lasciando a voi soltanto il compito di passare la spazzola frontale sullo sporco.

Il primo vantaggio di iLoop Smart Sensor è dunque offrire una pulizia del pavimento dinamica, che contribuisce ad aumentare l’autonomia della batteria e a ridurre la manutenzione nel lungo periodo. Infatti, non vi troverete mai ad usare l’elettrodomestico a una potenza più alta del necessario, grazie appunto alle sue avanzate capacità di rilevamento e di adattamento alle condizioni del pavimento. Niente sprechi di energia quindi, che si traducono anche in un risparmio di costi energetici in bolletta.

È possibile vedere il modo in cui i sensori e gli algoritmi funzionano tramite il display a colori da 2,1 pollici (nel caso della FLOOR ONE S5 PRO), che si illumina di rosso qualora lo sporco rilevato fosse elevato, per poi diventare sempre più blu man mano che lo sporco scompare. Tramite il display si può anche vedere se l’elettrodomestico è connesso alla vostra rete Wi-Fi, necessaria per far sì che l’app dedicata per smartphone riconosca l’aspirapolvere o il lavapavimenti.

Con l’ausilio di uno smartphone, quindi, potete visualizzare i livelli di batteria e di aspirazione (visibili anche dall’elettrodomestico stesso), gli avvisi di manutenzione, promemoria automatici e rapporti dettagliati sulle sessioni di pulizia. Insomma, con gli elettrodomestici Tineco che implementano la iLoop Smart Sensor, come il Tineco FLOOR ONE S5, gestire la pulizia della casa diventa facile, efficiente e intelligente, offrendo risultati impeccabili e una comodità senza paragoni. Elettrodomestici da valutare se si vuole semplificare la routine di pulizia domestica e migliorare la qualità della vita quotidiana.