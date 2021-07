Quadwash, le lavasoviglie smart ed innovative di LG

LG Electronics entra per la prima volta in assoluto all’interno del mercato delle lavastoviglie in Italia introducendo QuadWash, l’innovativa gamma di lavastoviglie che, grazie alla tecnologia all’avanguardia, semplifica vita domestica degli acquirenti.

Con questa nuova serie prodotti, LG completa la propria offerta tecnologica per gli elettrodomestici, diventando il partner ideale per chi cerca efficienza, semplicità d’uso e qualità all’interno del proprio ambiente domestico. Secondo le ricerche effettuate dall’azienda, sono proprio questi i fattori fondamentali legati alla scelta di un elettrodomestico e, in particolare, della lavastoviglie; nello specifico, igiene, performance elevate, semplicità d’utilizzo e combinazione tra durata ed efficienza sono gli elementi ricercati dai consumatori nel momento dell’acquisto. LG QuadWash racchiude tutti questi elementi, e si presenta al pubblico italiano con caratteristiche uniche innovative.

Massima igienizzazione e brillantezza grazie al vapore

La gamma di lavastoviglie LG QuadWash è dotata della tecnologia TrueSteam: un getto di vapore caldo in grado di rimuovere quasi completamente germi e batteri dalle stoviglie, garantendo la massima igienizzazione. La vasca della lavastoviglie è realizzata interamente in acciaio inossidabile: materiale che riduce la proliferazione dei germi e dei batteri, e che assicura una maggiore resistenza rispetto alle vasche realizzate in plastica. Il vapore viene spruzzato dall’alto e dal basso della vasca, ed è in grado di eliminare anche gli aloni più ostinati; questa tecnologia garantisce un’efficacia eccellente, lasciando le stoviglie brillanti ed igienizzate.

Lavaggio ad alta performance

La tecnologia QuadWash è la caratteristica che rende uniche le lavastoviglie LG, questa, grazie alla rotazione multidirezionale dei suoi quattro bracci irroratori, garantisce delle performance di lavaggio invidiabili. I quattro bracci Multi-Motion, a differenza del sistema a due bracci, riescono a raggiungere ogni angolo della vasca, offrendo una pulizia completa di tutte le stoviglie da più angolazioni durante l’intero ciclo del lavaggio. Il Motore Inverter Direct Drive garantito dieci anni, controlla la circolazione dell’acqua e l’intensità degli spruzzi, assicurando lavaggi silenziosi e notevoli risparmi energetici.

Massima flessibilità di carico

EasyRack è l’altra tecnologia che caratterizza lavastoviglie della famiglia LG QuadWash: il pratico sistema di cestelli regolabili che si adatta a tutte le tipologie di carico. La rastrelliera personalizzabile consente di caricare le stoviglie secondo le proprie esigenze senza compromettere le performance di pulizia; mentre il terzo cestello, adatto alle stoviglie più delicate, può essere posizionato su tre differenti altezze, risolvendo la problematica della mancanza di spazio per le stoviglie più voluminose. Questa tecnologia permette di risparmiare il numero dei lavaggi effettuati, perché permette la sistemazione ottimale di tutte le stoviglie da lavare.

Lavaggi personalizzati

Le lavastoviglie della gamma LG QuadWash sono dotate di numerose funzionalità che le rendono delle soluzioni complete e distintive all’interno del mercato di riferimento. Il sistema Dual Zone permette di impostare differenti modalità di lavaggio nella parte inferiore e superiore, a seconda della quantità delle stoviglie da inserire all’interno della vasca, garantendo il massimo livello di efficienza. Il Ciclo Turbo consente lavastoviglie di completare un intero ciclo di lavaggio in una sola ora. Infine, la Auto Open Dry (AOD) concede l’apertura automatica dello sportello al termine del programma di lavaggio, facilitando l’asciugatura veloce.

Smart Diagnosis

LG QuadWash, come gli altri elettrodomestici dell’azienda, possono essere gestiti tramite l’app gratuita ThinQ, che garantisce un livello di personalizzazione elevato in base alle proprie necessità, e di usufruire dell’opzione Smart Diagnosis, la quale, effettua periodicamente la diagnosi dell’elettrodomestico e segnala eventuali problematiche tecniche così da poter intervenire tempestivamente.

LG QuadWash è disponibile in tre modelli Freestanding e due modelli da incasso, ed è acquistabile a partire da oggi.