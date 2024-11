Quali saranno i lavori del futuro? Ecco quali competenze dovreste avere

Gioia e Guenda Novena

Oggi le aziende non si accontentano più di candidati semplicemente competenti in tecnologie digitali, cercano persone capaci di anticipare i trend e sfruttare le tecnologie emergenti per fare fronte alla competizione sempre più agguerrita. Non basta saper usare gli strumenti, è essenziale applicarli in modo strategico e adattarsi rapidamente ai cambiamenti. In un mondo sempre più digitalizzato, la mentalità aperta all'apprendimento continuo è diventata una qualità imprescindibile.