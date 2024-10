Qualunque TV tu compri, Unieuro ritira la tua e ti offre fino a 500€

Che opportunità per chi desidera cambiare TV! Unieuro vi offre un rimborso fino a 500€ se restituite il vostro vecchio televisore e acquistate un nuovo modello. Non importa la marca, l'importante è che il nuovo TV costi almeno 349€. La promozione è valida fino al 27 ottobre e, per vostra comodità, Unieuro si occuperà del ritiro del vecchio televisore, senza alcun costo di spedizione da parte vostra. E non preoccupatevi del prezzo della nuova TV: con un budget di 349€, potrete già trovare un ottimo modello perché sono anche scontati.

Cambia la tua TV con Unieuro, perché approfittarne?

La valutazione del vostro televisore usato e la corrispondenza del valore avvengono tramite Opia Ltd. Dopo aver effettuato l'acquisto, avrete 15 giorni per richiedere il rimborso. Una volta inoltrata la richiesta, riceverete un’e-mail di approvazione entro 3 giorni lavorativi. È importante scaricare e compilare il modulo fornito e inviare il televisore usato, utilizzando il corriere messo a disposizione da Unieuro, entro 15 giorni dalla ricezione dell’e-mail.

Una volta ricevuta la smart TV, Opia Ltd avrà 10 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti indicati nel regolamento. Se la TV risulta idonea, riceverete una comunicazione riguardo il valore di valutazione dell'usato. La trasparenza e l'efficienza sono garantite: il rimborso sarà accreditato direttamente sul vostro conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo del controllo di qualità.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di rinnovare la vostra TV a un prezzo accessibile. Con una vasta gamma di modelli scontati, Unieuro vi offre l'opportunità di migliorare la vostra esperienza visiva, approfittando di un processo semplice e senza costi aggiuntivi. Cambiate la TV oggi stesso e godetevi il meglio dell'intrattenimento domestico!

