2 mila euro per una macchina del caffè? Ecco la nuova collezione KitchenAid

Il caffè non è solo una bevanda, ma un linguaggio personale attraverso cui raccontiamo noi stessi. Che sia un espresso intenso per i puristi, un cappuccino decorato con cuori di cacao per i più romantici o un tè verde per chi cerca momenti di quiete, il modo in cui scegliamo di gustare questa preziosa bevanda dice molto della nostra personalità. KitchenAid ha colto questa sfumatura culturale e risponde con una nuova collezione di macchine da caffè che trasforma il rito quotidiano del caffè in un'esperienza completamente personalizzabile, dove tecnologia avanzata e semplicità d'uso si fondono per soddisfare le esigenze di ogni tipo di coffee lover.

Nonostante la tradizione della moka rimanga un pilastro nelle case italiane, cresce esponenzialmente il numero di persone che desidera sperimentare nuove frontiere del gusto. L'esplorazione accessibile è proprio il concetto che KitchenAid ha posto al centro della sua nuova gamma, suddivisa in due categorie ben distinte per rispondere a differenti filosofie di consumo.

Da un lato troviamo le macchine completamente automatiche, dotate di display a colori intuitivi, che offrono decine di ricette preimpostate modificabili in ogni dettaglio: dall'intensità alla lunghezza, fino alla temperatura. Questi modelli rappresentano la soluzione ideale per chi cerca comodità senza rinunciare alla personalizzazione.

Dall'altro, le macchine semi-automatiche si rivolgono agli aspiranti baristi che desiderano controllare attivamente ogni fase della preparazione, dalla macinatura all'estrazione, godendo comunque del supporto di una tecnologia professionale che garantisce risultati impeccabili.

Un tocco di magia digitale: la KF8, ammiraglia della gamma

Al vertice della collezione si posiziona la KF8, una macchina completamente automatica da 1.999€ che trasforma la preparazione del caffè in un'esperienza digitale di alto livello. Con un generoso display touch da 12,7 cm e un catalogo di oltre 40 ricette preimpostate, questo modello rappresenta il non plus ultra per gli amanti della versatilità.

La vera innovazione sta nella possibilità di personalizzare ogni parametro: dalla corposità alla temperatura, dall'ordine di erogazione fino al volume preciso di latte e caffè. E per chi segue un'alimentazione plant-based, la speciale modalità per latte vegetale garantisce cappuccini perfetti anche con alternative di mandorla, avena o soia.

Un ulteriore elemento distintivo è la capacità di memorizzare fino a sei profili utente, così che ogni membro della famiglia possa ritrovare le proprie preferenze con un semplice tocco. Il contenitore per latte da 790 ml completa l'esperienza, permettendo di preparare più bevande senza continui rifornimenti.

La famiglia si completa: KF7 e KF6 per ogni esigenza

La KF7 si posiziona come soluzione intermedia, con oltre 20 ricette personalizzabili e un display a colori da 8,8 cm. Perfetta per chi desidera varietà e praticità, consente di memorizzare fino a 4 profili utente e offre un sistema automatico per la gestione del latte che garantisce schiume vellutate con un solo tocco. Sarà venduta al prezzo di 1.799,99€.

Infine, per chi cerca un equilibrio perfetto tra tecnologia e semplicità, la KF6 rappresenta l'ingresso ideale nel mondo delle macchine automatiche KitchenAid. Con 15 ricette preimpostate e un display da 6 cm, offre l'essenziale senza rinunciare alla versatilità che caratterizza l'intera gamma. Il prezzo in questo caso è di 1.499€.

Design e sostenibilità: bellezza che dura nel tempo

Come da tradizione KitchenAid, l'intera gamma si distingue per un design iconico disponibile in eleganti finiture che si adattano a ogni ambiente, dal classico Ghisa Nero al raffinato Porcelain White, passando per l'originale Juniper e, per la semi-automatica, anche il vivace Candy Apple. Le macchine automatiche vantano la certificazione Quiet Mark, risultando tra le più silenziose della categoria - un dettaglio non trascurabile per chi ama godersi il proprio momento caffè in totale relax.

Ovviamente, parliamo di dispositivi di fascia molto alta, dedicati a chi desidera avere il massimo della qualità nella propria cucina. Se, invece, siete alla ricerca di modelli più economici vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato alle migliori macchine per il caffè sul mercato.