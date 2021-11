Quasi la metà degli indiani non ha alcuna fiducia nelle criptovalute

Secondo un recente sondaggio su 9.174 indiani condotto dalla piattaforma digitale basata sulla comunità LocalCircles, il 49% degli intervistati ha zero fiducia nelle criptovalute, riferisce Business Today. Per fare un confronto, solo l’1% di loro ha un’alta fiducia nella nuova classe di attività, il che dimostra che gli ardenti sostenitori delle criptovalute sono una minoranza estremamente esigua nel paese.

L’87% degli intervistati non ha familiari che hanno investito in criptovalute. La stragrande maggioranza degli indiani (76%) è a favore del divieto di pubblicità di criptovaluta. Il governo sta ora rimuginando sull’imposizione di un divieto di annunci fuorvianti che promettono grandi rendimenti e non riescono a evidenziare i rischi legati alla classe di attività.

L’India è anche sulla buona strada per vietare praticamente tutte le criptovalute private durante la sessione parlamentare invernale, ma i rapporti più recenti suggeriscono che il governo potrebbe adottare un approccio più sottile alla regolamentazione, inasprendo le regole crittografiche invece di vietare le criptovalute.