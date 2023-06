Amate esplorare la natura e catturare i momenti più mozzafiato delle vostre avventure? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta di Amazon, che quest’oggi vi propone l’ottima action cam Apexcam 4K con un interessantissimo doppio sconto.

Grazie a questa promozione potrete infatti farla vostra a soli 49,99€ anziché 79,99€, risparmiando così ben 30,00€ sul prezzo di listino. Ciò è reso possibile dallo sconto del 25% al quale potrete aggiungere un ulteriore sconto di 10€ semplicemente cliccando nel riquadro del coupon prima di effettuare il vostro acquisto.

Questa potente action cam è progettata per offrire prestazioni eccellenti, consentendovi di registrare video fino a 120 fps. Dotata di un obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°, l’Apexcam 4K vi permetterà di catturare immagini con un’ottima ampiezza, per riprese panoramiche eccezionali mentre praticate sport estremi, ma anche durante i vostri viaggi e vacanze.

Resistente e compatta, questa action cam può essere montata facilmente su caschi o selfie stick per catturare prospettive uniche. Inoltre, la sua certificazione IP68 la rende resistente all’acqua, consentendovi di immergervi fino a 40 metri di profondità grazie alla custodia impermeabile inclusa nella confezione.

Ma non è tutto! L’Apexcam 4K è dotata di un ampio e luminoso display LCD HD da 2 pollici, per visualizzare immediatamente le vostre foto e riprese. Nonostante il suo prezzo sia così basso, questa meraviglia tecnologica arriverà a casa vostra con una vasta gamma di accessori, tra cui una borsa per il trasporto, ben due batterie ricaricabili (per un totale di circa 200 ore di riprese) e un comodo telecomando wireless.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

N.B. Ricorda di cliccare su Applica coupon 10€ prima di completare il pagamento.

