Questa elegante cassa bluetooth oggi costa meno di 50€! (-39%)

Continuano le offerte del Black Friday di Amazon e non solo, e di conseguenza arrivano nuove occasioni imperdibili sulle casse Bluetooth, ottime per chi vuole ascoltare la musica in movimento o avere un prodotto con cui riprodurre l'audio in modo versatile. La protagonista è questa volta la Grundig GBT Club Coral, acquistabile per la prima volta a soli 49,99€ invece di 81,73€.

Grundig GBT Club Coral, chi dovrebbe acquistarla?

Come è facile intuire, questa cassa Bluetooth è consigliata a tutti gli appassionati di musica e tecnologia, in particolare per chi desidera un'esperienza sonora godendo di un raggio di copertura di 20 metri ed oltre 20 ore di autonomia. Questo la rende perfetta per lunghe sessioni musicali, feste e pic-nic all'aperto. La funzione power bank da 5,0 V e 1,0 A risponderà poi alle esigenze di chi vuole mantenerne il proprio smartphone carico, senza dover ricorrere a prese elettriche.

Inoltre, con la capacità di collegare due altoparlanti tra loro, sarà una soluzione eccellente anche per chi ama il suono stereo, permettendo di creare un ambiente sonoro ancora più avvolgente. Con una potenza in uscita di 20W RMS, la qualità audio sarà più che discreta, anche a volumi elevati, con bassi potenti grazie ai doppi radiatori passivi.

In offerta a 49.99€, un prezzo molto conveniente rispetto ai soliti 81.73€, questo modello rappresenta una delle migliori occasioni d'acquisto per chi cerca un prodotto di questa categoria. Come sempre, questo prezzo vantaggioso è destinato a scomparire al termine del Black Friday, pertanto approfittatene ora per risparmiare quasi il 40%.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

