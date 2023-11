Google Pixel Watch 2, CHE PREZZO! Su Unieuro lo paghi solo 300€

Mentre su Amazon continuano le offerte per il Black Friday (a tal proposito, vi invitiamo a seguire il nostro articolo aggiornato in tempo reale con le migliori offerte), anche Unieuro propone degli affari davvero imperdibili: dopo la promozione NO IVA di qualche giorno fa, ora gli sconti sono addirittura aumentati, permettendovi di risparmiare un extra 24% su un catalogo vastissimo di prodotti a parte da 199,00€!

Solo per oggi e domani, 23 e 24 novembre, potrete godere di uno sconto del 24% applicato direttamente al carrello anche su articoli già in offerta in occasione del Black Friday. Dopo avervi parlato del Google Pixel 8 non possiamo non segnalarvi anche il fantastico Google Pixel Watch 2, che grazie alla promozione potrete pagare solamente 303,92€ invece di 399,00€!

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 2 rientra senza ombra di dubbio tra i migliori smartphone sul mercato, nonché la scelta ideale per chi mette al primo posto la propria salute e il benessere. Con la sua precisione nel monitorare il battito cardiaco, nel tenere sotto controllo lo stress quotidiano e nel rispondere prontamente a segnali di alterazione, si rivela, infatti, un compagno affidabile per la cura personale, mentre le sue funzioni di sicurezza, come il rilevamento delle cadute e il segnale SOS, lo rendono adatto anche agli anziani, che potrebbero trovarsi più facilmente in situazioni di emergenza, o per chi pratica escursionismo in mezzo alla natura.

Con tutte le funzioni di cui è dotato, lo smartwatch di seconda generazione di Google si dimostra un valido strumento anche per gli appassionati di fitness e gli atleti, fornendo un feedback in tempo reale durante le diverse attività fisiche, come corsa, nuoto, arrampicata e molto altro, permettendovi di tenere traccia dei vostri progressi nell'app dedicata. Inoltre, il Google Pixel Watch 2 punta anche sulla qualità dei materiali, vantando una cassa in alluminio che garantisce leggerezza e resistenza, rendendo l'orologio adatto a resistere alle sfide quotidiane e alle sessioni di allenamento più intense.

Insomma, parliamo di un affare davvero imperdibile per chi è alla ricerca di uno smarwatch perfetto per monitorare la propria salute, oltre che gestire app e notifiche direttamente dal polso, o per chi stava aspettando proprio il momento giusto per comprarlo. Vi ricordiamo che lo sconto extra del 24% verrà applicato direttamente al carrello, dove vedrete scendere il prezzo da 399,00€ a 303,92€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

