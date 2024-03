Questa nuova dirigente Google ha una responsabilità enorme

Google ha annunciato un importante cambiamento nella leadership del suo team di ricerca: Liz Reid, veterana dell'azienda con oltre 20 anni di esperienza, è stata nominata responsabile di tutti i prodotti di ricerca dell'azienda. Fino a ora, Reid ha guidato gli sforzi di Google nello sviluppo di prodotti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale, conosciuti come Esperienza Generativa di Ricerca (SGE).

La promozione di Reid si inserisce in un contesto di più ampie modifiche all'interno del team di ricerca di Google che vede la promozione e il ricollocamento di altri dirigenti e ricercatori esperti. Questa mossa può essere interpretata come ulteriore conferma che Google vede nell'IA il futuro dell'azienda. Per 25 anni, abbiamo imparato a digitare parole chiave in una casella di ricerca e ad aspettarci una serie di link ordinati in risposta ma ora le cose sembrano destinate a cambiare radicalmente.

In un mondo basato sulla ricerca multipla e alimentato dall'IA, potremmo invece caricare una foto, e il modello Gemini potrebbe dirci cosa contiene e come acquistarlo. Potremmo formulare una domanda attraverso le nostre cuffie e ottenere una risposta completa dagli altoparlanti.

Il CEO Sundar Pichai e altri hanno affermato per anni che i modelli di linguaggio e altri sistemi IA possono migliorare la qualità dei risultati di ricerca e cambiare completamente il modo in cui pensiamo alla raccolta di informazioni online. Ora, mentre Google affronta un panorama dell'IA in rapido movimento e un web sempre più pieno di contenuti generati dall'IA e ottimizzati per i motori di ricerca, rendere la Ricerca Google efficace è più difficile e importante che mai.

L'era dell'IA in Google potrebbe avvicinarsi più rapidamente di quanto ci aspettassimo, con Reid e Venkatachary ora al timone del prodotto.

Reid, in particolare, ha trascorso gli ultimi anni lavorando sia sulla ricerca IA che sulla ricerca multipla, indicando un modo completamente nuovo di pensare a Google. In un post su LinkedIn in cui annunciava il suo nuovo ruolo, Reid ha sottolineato tutti questi nuovi strumenti di ricerca, inclusa la nuova funzionalità Cerchia per Cercare, Google Lens e altri nuovi modi di concepire la ricerca. "Con SGE", ha scritto: "siamo in grado di soddisfare un'ampia gamma di bisogni informativi e rispondere a nuovi tipi di domande, comprese quelle più complesse, come i confronti o le query più lunghe". E ha anticipato che ci sono altre novità in arrivo.

La ricerca AI e la ricerca multipla indicano un modo completamente nuovo di pensare a Google, con un futuro in cui il motore di ricerca sempre più orientato a fornire risposte dirette, anziché link, e Reid ha riconosciuto che capire come citare queste risposte e continuare a essere un buon partner del web aperto rientra nei suoi obiettivi.