Questa nuova turbina eolica sfrutta gli uragani per generare energia

Una nuova frontiera nell'energia eolica offshore si è aperta con il lancio ufficiale della più grande piattaforma eolica galleggiante al mondo. Il colosso cinese MingYang Smart Energy ha presentato Ocean X, un'innovativa struttura a forma di V dotata di due turbine, con una capacità totale di 16,6 MW.

Varata nel porto di Guangzhou, nel sud della Cina, questa meraviglia ingegneristica promette di rivoluzionare la produzione di energia rinnovabile, riuscendo a operare anche nel mezzo di uragani di categoria 5.

Caratteristiche e potenzialità

Ocean X vanta una capacità produttiva stimata di 54.000 MWh all'anno, sufficiente ad alimentare circa 30.000 abitazioni cinesi. La piattaforma è progettata per operare in acque profonde fino a 100 km dalla costa e 100 metri di profondità.

Le due turbine contrapposte, ciascuna del modello MySE16.6(T), hanno un diametro del rotore di 182 metri e sono montate su una struttura a V rinforzata da tiranti ad alta tensione. Il tutto poggia su una piattaforma galleggiante a Y che garantisce la massima stabilità.

Ocean X può resistere a uragani di categoria 5.

Con un peso di circa 15.000 tonnellate, la piattaforma è costruita in cemento ad altissime prestazioni per garantire durabilità ed efficienza dei costi. Il sistema di ormeggio a punto singolo aumenta la stabilità anche in presenza di tifoni e riduce l'impatto sull'ambiente marino.

Resistenza alle condizioni estreme

Una delle caratteristiche più impressionanti di Ocean X è la già citata capacità di resistere a uragani di categoria 5, con venti fino a 260 km/h e onde alte 30 metri. Incredibilmente, la piattaforma può continuare a produrre elettricità anche in queste condizioni estreme, ruotando controvento.

Questa è forse la caratteristica più importante di Ocean X, che permette di soddisfare importanti richieste energetiche anche in ambienti marini ostili, dove finora le pale eoliche non potevano operare.

Il futuro dell'eolico offshore

MingYang Smart Energy si sta affermando come leader nel settore delle turbine eoliche sempre più potenti. Dall'introduzione di turbine da 14 MW nel 2021, l'azienda è rapidamente passata a modelli da 16 MW e ha recentemente svelato un prototipo da 20 MW.

In competizione con giganti globali come Siemens Gamesa e rivali nazionali come GoldWind e CSSC Haizhuang, le turbine di MingYang hanno diametri che vanno da 260 a 292 metri, coprendo un'area paragonabile a nove campi da calcio.

Con una capacità annua di 80 milioni di kWh nel Guangdong orientale, queste turbine possono alimentare 96.000 famiglie e ridurre le emissioni di CO2 di 66.000 tonnellate. Progettate per velocità del vento medio-alte, sono dotate di "tecnologia anti-tifone attiva", in grado di resistere a tifoni di categoria 17 con venti fino a 61 m/s.

L'innovazione di MingYang Smart Energy nell'eolico offshore rappresenta un importante passo avanti verso un futuro energetico più sostenibile, dimostrando come la tecnologia possa superare le sfide ambientali e soddisfare le crescenti esigenze energetiche globali.