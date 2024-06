Questa Smart TV Samsung da 43 pollici costa solo 300€: CHE AFFARE!

Se siete alla ricerca di una Smart TV che offra un'ottima esperienza di visione senza costare una fortuna, vi suggeriamo di dare un'occhiata a questo articolo disponibile su Euronics. La Smart TV Samsung UE43CU7090UXZT è ora disponibile a soli 299,00€, un prezzo a dir poco ottimo per un pannello da 43 pollici! Per quanto la consegna abbia un costo aggiuntivo di 45€, potete optare per il ritiro in negozio per evitare costi aggiuntivi.

Smart TV Samsung UE43CU7090UXZT, chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV Samsung UE43CU7090UXZT è un prodotto pensato per chi non vuole rinunciare alla qualità dell'intrattenimento domestico grazie a un rapporto qualità-prezzo strepitoso, e per chi in base al proprio setup gradisce una grandezza di 43 pollici per la propria TV. Con la risoluzione Crystal UHD 4K HDR è l'ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano immergersi nelle loro storie preferite con dettagli nitidi e colori vivi, grazie alla tecnologia PurColor. Il design elegante e quasi senza bordi lo rende inoltre raffinato per qualsiasi ambiente, integrandolo perfettamente con qualunque design.

Per gli amanti dei videogiochi, la Smart TV offre funzionalità come Motion Xcelerator, assicurando un'esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide e prive di sfocature. Non manca la Gaming Hub, per accedere velocemente a titoli in cloud sfruttando Xbox Game Pass Ultimate. Con OTS Lite e Q-Symphony, invece, la compagnia ha lavorato per garantire un'esperienza sonora coinvolgente in ogni momento. Ciliegina sulla torta: è integrato anche SmartThings, per controllare i propri oggetti direttamente attraverso la Smart TV con un vero e proprio hub dedicato.

Con un prezzo di 299,00€, la Smart TV Samsung UE43CU7090UXZT è perfetta per coloro che cercano una soluzione all'avanguardia per far diventare il proprio salotto un vero e proprio centro multimediale, con tecnologie all'avanguardia e un design particolarmente raffinato. Con un rapporto qualità-prezzo strepitoso, il televisore è perfetto per chi desidera un pannello da 43 pollici, non troppo grande e in grado quindi di adattarsi a moltissimi spazi.

Vedi offerta su Euronics