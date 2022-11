Le offerte del Black Friday sono davvero tante, ma vogliamo cogliere questa occasione per presentarvi le migliori da considerare, che consentiranno di risparmiare decine e, persino, centinaia di euro sui vostri prossimi acquisti. In questo articolo, infatti, vogliamo focalizzare la vostra attenzione su prodotto per la casa, in particolare un aspirapolvere.

L’articolo in questione è denominato Tineco A11 Master, ora acquistabile a “soli” 199,00€, a seguito di uno sconto del 49% dal prezzo consigliato dal produttore di 389,00€, con un risparmio netto di 190,00€. Si tratta, dunque, di un’offerta da prendere sicuramente al volo, considerando le sue specifiche tecniche superlative.

Entrando in quelle che sono le sue caratteristiche, Tineco A11 Master possiede innanzitutto un motore digitale da 450W, perfetto per ottenere una pulizia profonda in ogni angolo della casa, su ogni superficie come pavimenti, tappeti e moquette, grazie ad una potenza d’aspirazione di 120W. Poi, grazie alle sue due batterie al litio da 2000 mAh, smontabili e ricaricabili, questo articolo vanta un’autonomia di 50 minuti di uso ininterrotto.

Tra le sue specifiche, inoltre, troviamo anche due ampie spazzole motorizzate, che consentono di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato, anche in fessure, angoli e divani. Permettono anche di catturare polveri, briciole e peli di animali. Al suo interno, invece, troviamo un innovativo filtro HEPA a quattro stadi, che permette di rimuovere il 99,97% di allergeni, ovvero quelli di dimensioni fino a 0,3 micron.

Facile e veloce da montare, questo aspirapolvere è venduto anche con nove accessori che si agganciano e staccano con un semplice click. Insomma, un prodotto da non sottovalutare, venduto ora al prezzo più basso di sempre.

Ciò detto, un ulteriore suggerimento è quello di visitare la pagina di Amazon dedicata al Black Friday 2022, il posto perfetto per controllare tutte le offerte. Chiaramente, vi suggeriamo di attivare l’abbonamento Amazon Prime, grazie al quale potrete sfruttare i servizi di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Prima di completare il vostro acquisto, vi esortiamo a iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!