Questo drone con telecamera costa solo 48€! DOPPIO SCONTO da URLO!

Se cercate un drone valido a meno di 50€, con sensore da 1080p e funzioni avanzate, vi informiamo che su questo modello è stato applicato un doppio sconto da Amazon, consentendovi di acquistarlo a soli 47,99€. Il doppio sconto si compone dell'applicazione di un coupon del 20%, abbinato a un taglio di prezzo del 33%, permettendovi di acquistare questo drone per poco più della metà del suo prezzo pieno.

Drone 4DRC 4D-V4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo drone dal prezzo accessibile e dalle caratteristiche che uno non si aspetta di vedere in questa fascia di prezzo è consigliato per tutti gli appassionati di droni che sono ancora alle prime armi o per i genitori che vogliono regalare un drone divertente e sicuro ai loro bambini. Ha tutto il necessario per soddisfare l'esigenza di avere un drone accessibile ma valido, facile da controllare anche per i principianti.

Grazie alla sua modalità di volo assistito e alla funzione di decollo e atterraggio con un solo pulsante, è semplicissimo da pilotare. Inoltre, questo modello offre la possibilità di eseguire manovre spettacolari come capovolgimenti e rotolamenti a 360 gradi, aggiungendo un elemento di divertimento extra al volo.

Dotato di una telecamera 1080P, in grado di trasmettere immagini in tempo reale direttamente sullo smartphone o tablet, questo drone fa dell'autonomia un altro suo punto di forza in rapporto al prezzo. I suoi 32 minuti di volo permetteranno infatti di godere di un'esperienza di volo prolungata, al pari dei migliori droni in commercio. Da segnalare anche le funzioni aggiuntive come la modalità senza testa, il sensore di gravità e 3 modalità di velocità, a testimonianza di come sarà semplice controllarlo anche da mani inesperte.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

