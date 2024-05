SSD Crucial T500 2 TB, ottimo per PS5, IN OFFERTA! -18%

Se avete bisogno di più spazio per i vostri giochi su PC o su PS5, l’offerta di Amazon sull’SSD Crucial T500 da 2 TB potrebbe essere la soluzione ideale. Con un prezzo di soli 188,28€, rispetto ai 229,99€ consigliati, avrete uno sconto del 18% che vi permette di acquistare uno dei migliori SSD in commercio, a un prezzo davvero competitivo.

SSD Crucial T500 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L’SSD Crucial T500 da 2 TB è perfetto per chi cerca prestazioni di alto livello nel gaming o nella creazione di contenuti, o semplicemente per chi vuole migliorare le prestazioni del proprio dispositivo. Con velocità di lettura e scrittura sequenziali che raggiungono rispettivamente 7.400 MB/s e 7.000 MB/s, questo SSD è ottimo sia per gli utenti PC che per quelli PS5, con cui è perfettamente compatibile. Il supporto a Microsoft DirectStorage garantisce tempi di caricamento dei giochi ridotti e un rendering delle texture più veloce, per un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Per i creatori di contenuti, l’SSD Crucial T500 da 2 TB risponde a esigenze specifiche, permettendo una gestione dei carichi di lavoro e del rendering di foto e video più efficiente, con prestazioni fino al 42% superiori rispetto agli SSD standard. Inoltre, grazie a strumenti di supporto come tutorial video e software di clonazione gratuiti, installare questo SSD nel proprio sistema è facilissimo, anche per chi non ha molta esperienza tecnica.

Con un prezzo di 188,28€, l’SSD Crucial T500 da 2 TB è un’eccellente opzione per chi desidera ampliare lo spazio di archiviazione sui propri dispositivi. Offre prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto, caratteristiche che fanno dell’SSD Crucial T500 da 2 TB un investimento intelligente sia per gli appassionati di tecnologia, sia per i professionisti del settore creativo.

Vedi offerta su Amazon