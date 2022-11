Il Black Friday di quest’anno è quasi giunto al termine, dopo una settimana di sconti folli su migliaia di prodotti e store. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori offerte sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio delle promozioni; ora però ci concentreremo su un prodotto in particolare, ovvero un frigorifero americano fantastico disponibile su Amazon a un prezzo stracciato!

Il frigorifero Haier HSR3918FIMP SBS 90 Serie 3 è infatti attualmente disponibile a 899,00€ invece di 1.080,00€; si tratta di un ribasso del 17%, che vi permetterà di risparmiare ben 181,00€! Inoltre, dato che è possibile pagarlo anche in 12 comode rate mensili a tasso zero da appena 74,92€, rappresenta davvero un’occasione imperdibile!

Essendo un frigorifero in stile americano Side by Side, il HSR3918FIMP SBS 90 Serie 3 di Haier ha una capacità enorme di ben 504 litri, che vi permetterà di immagazzinare tutti gli alimenti di cui avete bisogno senza dovervi mai preoccupare di terminare lo spazio disponibile. Avrete infatti 4 porte a disposizione, il tutto con soli 65 di profondità: non avrete dunque problemi a collocarlo nella vostra cucina, dato che lo l’area occupata sarà veramente poca rispetto alla sua capacità.

Risparmierete non solo spazio, ma anche tempo e risorse: la tecnologia Total no Frost preverrà la formazione di brina, mentre l’innovativo compressore inverter ridurrà le vibrazioni del frigorifero, permettendo un consumo energetico ridotto e al contempo garantendo un raffreddamento super veloce.

Inoltre, il sistema Multi Air Flow distribuirà uniformemente l’aria fredda all’interno del frigorifero, permettendovi così di conservare più a lungo i vostri alimenti, mentre l’innovativo sistema T-ABT proposto da Haier riuscirà a eliminare i batteri dall’aria nelle zone interne. In questo modo tutti i vostri cibi dureranno di più, permettendovi di sprecare di meno e facendovi risparmiare.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi questo frigorifero, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di sconti sono il momento perfetto per provarlo!

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!