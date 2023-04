Se siete alla ricerca di un dispositivo interessante da tenere in auto o sulla scrivania, e grazie al quale poter rimuovere rapidamente polvere o briciole, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questo prodotto reso celebre da TikTok nella categoria “Amazon Finds”, anche se il portale su cui reperirlo in sconto oggi non è Amazon, bensì eBay.

Di che stiamo parlando? Dello splendido e portatile aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini che, come da titolo, altro non è che un aspirapolvere tascabile (letteralmente!), prodotto da Xiaomi, e diventato famosissimo sui social, grazie non solo alla sua utilità, ma anche al suo particolarissimo design.

Un prodotto che, come detto in apertura, oggi è persino in sconto, e che dagli originali 49,99€, è oggi acquistabile su eBay a soli 32,99€, per altro in quantità molto limitate.

Stiamo parlando di un prodotto davvero sfizioso, realizzato ad arte da un0’azienda che, ovviamente, non ha bisogno di presentazioni e che, grazie alla popolarità ottenuta su TikTok, è diventato nel giro di poco tempo un prodotto ricercatissimo, tanto da andare spesso “out of stock” su moltissimi portali, nazionali e non.

Ma perché tanto successo? Perché al netto delle sue dimensioni ridottissime, in appena 500 grammi lo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini condensa una straordinaria forza d’aspirazione, grazie ad un design a doppia ventilazione che, riducendo le perdite di energia, garantisce un’aspirazione potente anche al netto della compattezza del design.

In questo senso, questo piccolo dispositivo è diventato il preferito di chi, ad esempio, non solo ama tenere pulita la propria casa in generale, ma ha anche specifiche esigenze legate, ad esempio, ad una postazione da gaming o da lavoro, o per chi, ancora, desidera tenere nella propria auto un dispositivo con cui ripulire velocemente tappetini e sedute.

Parliamo, in sintesi, di un dispositivo che ha quasi dell’incredibile, tanto per concept quanto per efficienza e che, non a caso, è diventato un vero e proprio “must buy” nel mondo degli elettrodomestici portatili. Per questo, viste soprattutto le quantità limitate, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

