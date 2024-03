Questo robot si muove con dei muscoli veri, impressionante!

Un nuovo robot bipede, sviluppato dai ricercatori dell'Università di Tokyo in Giappone, è alimentato da tessuto muscolare, consentendo al robot non solo di camminare sulle sue due gambe, ma anche di ruotare per evitare ostacoli.

L'ispirazione per la creazione di robot bipedi è sempre stata tratta dal corpo umano. In passato, Interesting Engineering, ha riportato i successi dei ricercatori nel costruire robot bipedi in grado di correre velocemente e camminare su una fune, grazie anche ai progressi nell'elettronica avanzata.

Oltre a tali sviluppi, i ricercatori stanno ora concentrando gli sforzi sulla realizzazione di robot bioibridi, che integrano componenti biologici per eseguire attività simili a quelle umane con maggiore facilità.

Ad esempio, l'utilizzo di tessuto muscolare all'interno di un robot consente di replicare la capacità di strisciare e nuotare, proprio come negli esseri umani.

Il design agile di questo nuovo robot bioibrido è stato ottenuto grazie al lavoro del team di ricerca guidato da Shoji Takeuchi presso l'Università di Tokyo. Hanno adottato un design più snodato per il robot, consentendo movimenti più precisi e un'imitazione più fedele del passo umano.

Tokyo University

Il robot è dotato di una struttura superiore in schiuma per galleggiare in acqua e di gambe pesanti per mantenere la posizione eretta. Lo scheletro, flessibile e pieghevole, è realizzato in gomma siliconica, mentre su ciascuna gamba è stato fissato del tessuto muscolare coltivato in laboratorio per creare un robot bioibrido.

In questo design, il tessuto muscolare sostituisce gli attuatori tradizionalmente utilizzati nei robot. I ricercatori hanno utilizzato segnali elettrici per far funzionare il tessuto muscolare, inviando corrente elettrica per contrarre il muscolo e sollevare la gamba. Alternando i segnali tra le gambe ogni cinque secondi, il team ha ottenuto un movimento simile a quello di un passo.

Nonostante la lentezza del robot, che si muove solo di 5,4 millimetri al minuto, i ricercatori hanno dimostrato la sua capacità di compiere svolte precise, come un'angolazione di 90 gradi.

Il team prevede di migliorare ulteriormente il robot, aggiungendo articolazioni e tessuti muscolari più spessi per consentire movimenti più potenti e sofisticati.

Per migliorare i componenti biologici, sarà necessario integrare un sistema di alimentazione di nutrienti per sostenere e far funzionare i tessuti in aria. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Matter.