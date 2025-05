Il 17 maggio alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris di Genova la sfida tra Genoa e Atalanta, valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A. Un match che promette spettacolo, soprattutto per i bergamaschi, in piena corsa per un piazzamento tra le prime quattro. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A. Per chi vuole seguire l’incontro in streaming, basterà accedere all'app o al sito ufficiale di DAZN. Ma anche chi si trova all’estero potrà vedere la partita, grazie a una connessione VPN, che consente di aggirare le restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Genoa - Atalanta in TV e streaming

La partita Genoa - Atalanta è prevista per le 20:45 del 17 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Genoa arriva a questo appuntamento senza particolari pressioni di classifica, ma con l’obiettivo di chiudere il campionato con dignità. Attualmente al 13° posto, la squadra ligure ha attraversato un periodo difficile nelle ultime settimane. I rossoblù non vincono da cinque partite, collezionando tre sconfitte e due pareggi, risultati che hanno spento le speranze di una possibile rimonta nella parte sinistra della classifica. La squadra di Alberto Gilardino cercherà comunque di sfruttare il fattore campo per fermare una delle formazioni più in forma del momento.

Situazione diametralmente opposta per l’Atalanta, che si presenta a Genova con il morale altissimo e una striscia positiva che conferma l’ottimo momento della squadra di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri sono infatti imbattuti nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie e un pareggio, risultati che li hanno proiettati al 3° posto in classifica. L’obiettivo Champions League è sempre più vicino, e con una vittoria a Marassi la Dea potrebbe mettere un piede nella massima competizione europea per club.

Probabili formazioni Genoa - Atalanta

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Come vedere la partita dall’estero

Per i tifosi italiani o appassionati di Serie A che si trovano fuori dall’Italia, la partita Genoa - Atalanta sarà comunque accessibile. Poiché DAZN applica restrizioni geografiche, potrebbe non essere possibile vedere il match con un account italiano da una nazione straniera. In questo caso, la soluzione ideale è utilizzare una delle migliori VPN (come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark), che consente di simulare una connessione dall’Italia e accedere al proprio account DAZN senza limitazioni. Una VPN garantisce anche una maggiore sicurezza e stabilità della connessione.