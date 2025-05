Il 18 maggio alle ore 20:45 andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino la sfida tra Juventus e Udinese, valida per la 37ª giornata di Serie A. Un appuntamento importante sia per chiudere al meglio la stagione sia per gli appassionati che non vogliono perdersi l’ultima uscita stagionale delle due squadre. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, visibile in streaming tramite app o sito web ufficiale, anche su smart TV, console, smartphone e tablet. Per chi si trova all’estero e desidera seguire la diretta, è possibile aggirare le limitazioni geografiche utilizzando una delle migliori VPN, che consente di connettersi come se si fosse in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Udinese in TV e streaming

La partita Juventus - Udinese è prevista per le 20:45 del 18 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Juventus si presenta con l’obiettivo di consolidare il 4° posto in classifica, già sufficiente per l’accesso alla prossima Champions League. I bianconeri hanno avuto un rendimento altalenante nelle ultime settimane: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Dopo un periodo di flessione, la squadra di Massimiliano Allegri sembra aver ritrovato una certa solidità, ma la stagione resta caratterizzata da alti e bassi che ne hanno compromesso una possibile corsa al titolo.

Discorso diverso per l’Udinese, che ha vissuto una stagione più complicata. Attualmente al 12° posto, i friulani si sono salvati con qualche giornata d’anticipo, ma i risultati recenti non sono stati incoraggianti: 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 sola vittoria nelle ultime cinque gare. La squadra allenata da Gabriele Cioffi ha faticato soprattutto in fase difensiva e sta chiudendo il campionato senza particolari ambizioni di classifica, ma proverà comunque a onorare l’impegno finale contro una big.

Probabili formazioni Juventus - Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Locatelli, Veiga; Alberto Costa, McKennie, Douglas Luiz, Weah; Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire Juventus - Udinese in diretta streaming su DAZN, è possibile farlo utilizzando una VPN. Una VPN consente di simulare una connessione dall’Italia, aggirando così le restrizioni geografiche imposte dalla piattaforma. Tra le migliori VPN per affidabilità, velocità e facilità d’uso si segnalano NordVPN, ExpressVPN e Surfshark. Basta connettersi a un server italiano tramite la VPN e accedere normalmente a DAZN con il proprio abbonamento per vedere la partita ovunque vi troviate.