Questo set LEGO dedicato a Wolverine è STUPENDO! In sconto a 26€!

X-Men '97 è stata una serie di grandissimo successo, e sono già in molti a domandarsi quando arriverà su Disney+ la seconda stagione di questo revival animato a tema Marvel. Ebbene, mentre inganniamo l'attesa, potrebbe valer la pena per voi dare un'occhiata a questa bella offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa per appena 26,35€, un bellissimo set Lego dedicato proprio alla serie animata, e tutto dedicato a Wolverine! Parliamo di un set davvero sfizioso, ideale per costruttori di tutte le età, e che vi permetterà di costruire una vera e propria action figure, con tanto di articolazioni ed iconici artigli!

Set LEGO di Wolverine, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO dedicato a Wolverine è l'ideale per i giovani fan dei supereroi Marvel, in particolare per chi ama immergersi nelle avvincenti avventure degli X-Men o per chi, magari, è rimasto stregato dalla bellissima serie animata di X-Men '97. Adatto a costruttori dagli 8 anni in su, questo set si propone come una vera e propria action figure in mattoncini LEGO, con una completa snodabilità, un buon numero di dettagli, ed un'ampia posabilità, il che rendono questo set divertente da giocare, ma anche molto piacevole da esporre.

Composto da 327 pezzi, questo set, una volta assemblato, si comporrà di una figure dalla grandezza di ben 22 cm, con anche un buon numero di articolazioni mobili, tra cui le spalle, le braccia, i fianchi e le gambe. Ogni dettaglio è curato alla perfezione, dagli iconici 3 artigli per mano fino ai vivaci colori che caratterizzano Wolverine, qui con il suo costume classico (ed iconico) giallo e blu, così come ritratto proprio nella serie animata Marvel.

In sintesi, parliamo di un set LEGO davvero bellissimo ed appagante, perfetto per qualsiasi fan, piccolo o grande che sia, ed animato da una posabilità unica, che lo rendono più che degno di figurare accanto alla vostra collezione di action figure! Non sottovalutiamo poi il prezzo, perché per quanto bello, a 26 euro è praticamente regalato!

Vedi offerta su Amazon