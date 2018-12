Regali di Natale 2018, guida alla casa domotica

Si sente sempre più spesso parlare di dispositivi connessi e domotica, di case smart e di assistenti vocali. Mai come in questo 2018 si sono infatti diffusi così tanti gadget tecnologici che permettono di automatizzare o comunque di controllare dal nostro smartphone buona parte delle azioni che compiamo giornalmente. Accendere e spegnere la luce, attivare la videocamera di sorveglianza, far partire il robot aspirapolvere, sono ormai gesti che possono essere programmati da app, oppure tramite gli assistenti virtuali disponibili. Ma vediamo insieme quali sono i dispositivi più interessanti per rendere la propria casa, smart!

Amazon Echo Dot + Smart Plug

Amazon ha lanciato i suoi dispositivi Echo in Italia a fine Ottobre e sono letteralmente andati a ruba. Tra le combo più interessanti per iniziare ad avere a che fare con la domotica, c’è sicuramente il duo composto dall’Amazon Echo Dot di terza generazione e dalla presa smart compatibile. Con questo due potrete per esempio rendere una lampada smart, semplicemente collegandola alla presa e chiedendo ad Alexa di accenderla e spegnerla. L’altoparlante permette anche di ascoltare musica, ricevere notizie, pianificare note e appuntamenti. Piccolo, ma dotato di tutte le funzionalità dell’assistente vocale di amazon.

Amazon Echo Spot

L’Echo Spot è sicuramente il dispositivo più curioso e particolare di tutta la gamma Echo. Dotato di un piccolo display rotondo, aggiunge tante funzioni in più, permette di guardare notizie video, ma diventa anche una pratica sveglia o perché no, un piccolo assistente da scrivania sul quale visualizzare note ed eventi, oltre ovviamente all’ora. Integra un altoparlante che permette di avere un sottofondo musicale ma anche chiamate con altri dispositivi Echo. Molto originale da regalare e da regalarsi.

Google Home

È l’assistente vocale secondo Google. Sbarcato in Italia a inizio 2018, il Google Home è dotato di doppio microfono e due driver coadiuvati da due radiatori passivi, in grado di restituire un audio di elevata qualità. Oltre che come assistente dunque, può essere utilizzato come altoparlante per ascoltare le proprie playlist preferite su Spotify o su Google Play Musica. Rispetto ad Alexa ha il vantaggio di essere, in Italia, compatibile con un numero maggiore di dispositivi, anche se questi aumentano di giorno in giorno. Se non volete spendere tanto, potete sempre optare per il Google Home Mini.

Sistema di videosorveglianza Netgear Arlo

È probabilmente uno degli accessori di domotica più utili, in quanto consente di avere notifiche in tempo reale e un monitoraggio 24 ore su 24 di ciò che avviene dentro casa. Netgear Arlo non è utile solo per proteggersi, ma anche per controllare che i nostri amici a quattro zampe non facciano marachelle mentre siamo via, o magari per avere un occhio vigile sul bambino che dorme mentre ci occupiamo di altro. Sono compatibili sia con Alexa che con Google Assistant e si gestiscono tramite applicazione disponibile per Android e iOS.

iRobot Roomba e5

Il nome Roomba è facilmente associato agli aspirapolvere robot, ma iRobot produce diversi robot su tante fasce di prezzo. Tra i più interessanti e recenti c’è il modello e5, che presenta una novità non da poco. Il serbatoio per la polvere è lavabile, il che ne permette l’uso anche ai possessori di animali domestici che potranno così pulirlo in modo accurato in modo da evitare sgradevoli odori. Riesce a pulire e aspirare in maniera ottima i peli di animale, va su tutte le superfici ed è compatibile al momento con Google Assistant. La compatibilità con Alexa arriverà invece nel corso del 2019 ma è stata già annunciata in maniera ufficiale.

Philips HUE, kit con tre lampadine e Bridge

Le Philips HUE sono lampadine smart che permettono di regolare da applicazione non solo l’intensità, ma anche il colore, in modo da avere accesso a una miriade di scenari diversi a seconda dell’occasione. Si controllano non solo da smartphone, ma sono compatibili con Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Questo kit è perfetto per iniziare a familiarizzare, ma esiste anche in versione e14 e in versione faretto a seconda delle vostre esigenze.

L’ecosistema HUE prevede poi una miriade di prodotti e può essere espanso in qualsiasi momento, con lampadari, strisce led e addirittura lampade da giardino.

Ecovacs Robotics Deebot 600

Ecovacs Robotics ha in gamma diversi dispositivi molto interessanti. Tra questi c’è sicuramente il Deebot 600, aspirapolvere robot base di gamma ma che offre un pieno controllo da applicazione. Si può monitorare lo stato della pulizia, programmare ma anche pilotarlo se è necessario fargli pulire una determinata zona. Péiccolo e discreto, si muove con agilità e riesce a ritornare sempre alla sua base di pulizia.

Nest Termostato di terza generazione

I termostati smart sono uno degli aggiornamenti di domotica più interessanti. Di base funzionano come dei semplici termostati, quindi vanno collegati alla caldaia. Ma il vantaggio è la parte smart. Grazie ai sensori e agli algoritmi Nest, questo termostato è infatti in grado di adattarsi alle abitudini di chi lo usa facendo dunque trovare casa sempre alla temperatura giusta e evitando inutili sprechi di energia.

Prima di acquistarlo è necessario verificare la compatibilità con la propria caldaia, ma nel casso fosse compatibile, diventa uno dei gadget più utili in assoluto. Si controlla inoltre da Google Assistant, ma non da Alexa, in quanto Nest è una società di Google.

Hive Active Heating Kit, termostato

Se avete Alexa e volete un termostato compatibile, questo di Hive è la soluzione ideale. Compreso nel prezzo è inoltre incluso il servizio di installazione da parte di un tecnico, vantaggio da non trascurare. Hive inoltre permette di creare un vero e proprio ecosistema completo, grazie anche ai tanti accessori compatibili tra cui sensori, videocamere di sorveglianza, ricevitori e tanto altro.

Insomma, può essere un regalo molto interessante, oppure una base per creare un sistema di domotica a 360 gradi.

Tado Testa termostatica intelligente V3+

Ovviamente l’acquisto di un termostato non è sempre la soluzione ideale, soprattutto nei casi in cui il riscaldamento fosse centralizzato. Come risolvere? Acquistando le teste termostatiche di Tado, che si collegano direttamente ai radiatori e permettono di gestire, grazie a funzioni come geolocalizzazione, rilevamento finestra aperta e integrazione dati meteo, il riscaldamento in maniera smart. Inoltre è compatibile con Alexa, Google Assistant, IFTT e Apple HomeKit.

Bose Soundbar 500

Che ci fa una soundbar in una guida di domotica? In realtà questa Bose 500 ha l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, e può dunque essere usata a tutti gli effetti come un qualsiasi dispositivo Echo. Considerando l’uso con la televisione, e l’ottimo audio, vale la pena considerarla per creare un sistema di domotica controllabile con un dispositivo di questo tipo. Si collega al Wi-Fi, tramite l’applicazione si può gestire la riproduzione da Spotify e altri servizi di streaming ed è anche dotata di telecomando. Davvero un bel regalo.

Yeelight Smart LED 10W

È l’alternativa economica alle Philips Hue. La nuova versione delle Yeelight ha una potenza di 10Watt e una luminosità di 800 Lumen. Compatibile anch’essa con Google Assistant e Alexa, permette di regolare sia l’intensità che i vari colori e si può controllare tramite applicazione. Uno dei vantaggi è la totale assenza di HUB da collegare al modem, per cui anche l’installazione è più semplice.

Sonos One

Uno dei migliori altoparlanti di terze parti che integrano Alexa. Sonos One è uno speaker connesso, disponibile sia in colore bianco che nero, che si può usare da solo oppure si può integrare in un sistema multiroom di Sonos, per riprodurre musica in una o più stanze di casa. È anche resistente all’umidità, cosa che permette di utilizzarlo anche in bagno, o in giardino.

Se volete usare Alexa, ma avete già altri dispositivi Sonos a casa, oppure siete attenti al design e alla qualità audio, è l’altoparlante smart da scegliere.

