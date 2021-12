Regali di Natale con foto (geek): dai calendari ai tappetini per il mouse

Quando arriva Natale quasi tutti vanno nel panico, in molti hanno difficoltà nel decidere cosa regalare. Spesso, infatti, si tende a regalare degli oggetti banali, poco originali, senza pensare a ciò che potrebbe davvero piacere a chi li riceve. In poche parole, i regali natalizi dovrebbero avere un senso ben preciso: dimostrare al destinatario un gesto di affetto.

Non ha senso regalare il classico maglione che non verrà indossato o la classica sciarpa. È consigliabile puntare su prodotti personalizzati in modo da dimostrare di conoscere i gusti del destinatario. Ad esempio, se si ha intenzione di fare un regalo ad una persona appassionata di tecnologia è consigliabile puntare su prodotti tecnologici o comunque affini a questo settore, senza però dimenticare di dare un tocco personale.

4 idee regalo (con foto) per gli appassionati di tecnologia

Tra i regali Natale con foto più gettonati ci sono sicuramente i calendari. In molti pensano che i calendari siano strumenti ormai desueti, ma non è affatto così. Ancora oggi, infatti, i calendari sono particolarmente apprezzati non solo dai nostalgici della carta ma anche da chi adora la tecnologia.

In molti, infatti, vogliono un oggetto personalizzato da mettere sulla propria scrivania, compresa quella da gaming. Infatti, questi oggetti sono diffusi nelle case, negli uffici, negli studi professionali ecc. nonostante attualmente vi sia la possibilità di poter controllare la data comodamente da smartphone. Il calendario, in poche parole, è uno di quegli oggetti che non passa mai di moda, e consente anche di decorare la stanza donandole quel tocco personale in più che non guasta mai.

Come sopra precisato, esistono diversi calendari, tuttavia, se si è intenzionati a regalarlo ad una persona amante della tecnologia è consigliabile puntare sul calendario da scrivania. Questo tipo di calendario è un prodotto di piccole dimensioni, da posizionare sulla scrivania. In questo modo è possibile alleggerire l’ambiente di lavoro, magari stampando foto afferenti ai videogames o serie tv preferite.

Tappetino per il mouse

Anche il tappetino per il mouse può essere un’ottima idea per rendere felice un appassionato di gaming ad esempio. Anche questo regalo potrebbe essere personalizzato, magari facendo stampare un’immagine particolare a seconda del destinatario, che ritragga un personaggio o una scena particolare a cui è appassionato.

Ad esempio, se si ha intenzione di regalarlo al proprio fidanzato si potrebbe optare per un’immagine magari tratta dal film preferito. Si tratta di un’idea carina e simpatica dal costo contenuto, che sicuramente verrà apprezzata dal destinatario.

Palle di neve personalizzate

Un’altra idea per un regalo di Natale particolare potrebbe essere le palla di neve per l’albero di Natale o da posizionare sulla scrivania. Si tratta, per chi non lo sapesse, di particolari palline natalizie da appendere sugli alberi di Natale o da posizionare in qualsiasi punto della casa o dell’ufficio. Ciò che le rende speciali, diversamente dalle classiche palline che tutti conosciamo, sono le foto che possono essere inserite al loro interno.

Queste palline, infatti, possono essere personalizzate con foto simpatiche o romantiche. Se si vuole stupire il proprio partner, ad esempio, è possibile optare per un set di palline da neve ognuna con una foto diversa che ritrae momenti romantici e significativi.

Lo scopo di questi regali è quello di rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia e di dimostrare al destinatario di aver avuto la volontà di fare un gesto carino nei suoi confronti e di non aver puntato sui classici regali banali e scontati.

Cover personalizzata per smartphone

Infine, un altro regalo molto gettonato per coloro che adorano la tecnologia sono le cover personalizzate. Queste, infatti, sono utilizzate da chiunque possieda un cellulare e desidera proteggerlo, risultando quindi il regalo perfetto per gli appassionati di tecnologia che sicuramente presteranno molta attenzione al proprio device.

È possibile stampare qualsiasi tipo di immagine, ad esempio, una foto particolare che ritrae un momento importante per il destinatario del regalo oppure semplicemente una scena della serie tv preferita o del videogame preferito così da portarla sempre con sé.