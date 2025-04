Renault R5 Turbo 3E: al via gli ordini da 155.000 €

La leggenda dell'automotive francese rivive in chiave elettrica con un prezzo che fa discutere appassionati e collezionisti di tutto il mondo. La Renault 5 Turbo 3E, reinterpretazione contemporanea delle iconiche R5 Turbo che hanno dominato il panorama sportivo degli anni '80, arriva sul mercato con una strategia commerciale tanto esclusiva quanto il veicolo stesso. Con 155.000 euro di prezzo base e una produzione limitata a soli 1.980 esemplari numerati, Renault scommette sulla nostalgia di un'epoca d'oro, trasformandola in un'operazione di marketing rivolta a una clientela internazionale con disponibilità economiche elevate e passione per l'heritage automobilistico.

La cifra di partenza, che esclude optional e personalizzazioni, rappresenta solo l'inizio di un percorso d'acquisto studiato nei minimi dettagli per amplificare il senso di esclusività. La casa francese ha precisato che si tratta di un prezzo promozionale riservato ai primi 500 acquirenti che aderiranno al programma di prenotazione prioritaria. L'accesso a questo club ristretto non avviene tramite i canali tradizionali: gli interessati devono compilare un modulo sul sito ufficiale Renault del proprio paese, attendere di essere contattati da un concessionario e finalizzare l'ordine con un anticipo di 50.000 euro.

La distribuzione geografica è stata pianificata strategicamente, con consegne previste in Europa, Regno Unito, Medio Oriente, Giappone e Australia, mercati dove il culto per le auto sportive europee mantiene un seguito considerevole. Il processo di acquisto culminerà all'inizio del 2026, quando i fortunati clienti potranno personalizzare la propria Turbo 3E collaborando direttamente con il team di Design Renault.

Dietro l'apparente azzardo commerciale si nasconde un progetto industriale che coinvolge diverse divisioni del Gruppo Renault. La vettura, sviluppata da Alpine e assemblata nello stabilimento di Dieppe, rappresenta una vetrina tecnologica per le competenze di Ampere e Mobilize, le divisioni del gruppo dedicate rispettivamente all'elettrificazione e ai servizi di mobilità. L'integrazione verticale di queste competenze ha permesso di creare un prodotto che, pur ispirandosi al passato, guarda decisamente al futuro.

Una supercar elettrica con DNA rally

Sul piano tecnico, la R5 Turbo 3E si distingue per specifiche impressionanti che giustificano, almeno in parte, il prezzo richiesto. La configurazione a doppio motore posteriore genera una potenza complessiva di 540 CV, con una coppia monstre di 4.800 Nm che consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. L'architettura elettrica a 800 volt, soluzione riservata generalmente alle elettriche premium, supporta ricariche rapide fino a 350 kW.

La batteria da 70 kWh assicura un'autonomia WLTP superiore ai 400 km, un valore notevole considerando l'impostazione prestazionale del veicolo. Dopo un tour promozionale attraverso Europa e Medio Oriente, il modello sarà protagonista al Goodwood Festival of Speed nel luglio 2025, ulteriore tappa di un lancio commerciale orchestrato come evento culturale prima ancora che automobilistico.

La personalizzazione rappresenta un elemento centrale dell'offerta: oltre alle livree storiche che richiamano le iconiche colorazioni delle R5 Turbo originali, gli acquirenti potranno definire dettagli di carrozzeria, interni, sedili, cruscotto, materiali e combinazioni cromatiche. Un approccio tailor-made che evidenzia come la Turbo 3E sia concepita più come oggetto da collezione che come semplice mezzo di trasporto, ponendosi in diretta competizione con le limited edition dei marchi di lusso.