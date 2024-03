Resi Amazon più difficili, si accorcia la finestra di tempo utile

Amazon ha recentemente modificato le sue politiche di reso, riducendo il periodo da 30 a 14 giorni per alcuni prodotti elettronici e multimediali. Fino a oggi, infatti, l'e-commerce offriva ai clienti la possibilità di restituire un prodotto entro 30 giorni dalla consegna, mentre ora ha deciso di ridurre questo periodo per le categorie in cui i resi sono più comuni.

La nuova politica di reso sarà implementata anche in Italia e si applicherà a diverse categorie di prodotti, tra cui fotocamere, elettronica, forniture per ufficio, computer, wireless, videogiochi, e musica e video/DVD. Tuttavia, dispositivi Amazon e prodotti Amazon Renewed continueranno ad avere un periodo di reso di 30 giorni.

Amazon ha dichiarato che questa modifica è volta a garantire una maggiore coerenza nell'esperienza di acquisto per i clienti e si applicherà a tutte le categorie di prodotti venduti su Amazon, indipendentemente dal canale di spedizione. Ovviamente, il nuovo periodo di reso sarà chiaramente indicato nella pagina dei dettagli di ciascun prodotto.

Pexels

Per agevolare la transizione, Amazon ha deciso di permettere ai clienti di richiedere resi entro 30 giorni dalla consegna per un periodo di transizione compreso tra il 25 marzo e il 25 aprile 2024. Tuttavia, a partire dal 25 aprile 2024, il periodo di reso sarà definitivamente ridotto a 14 giorni dalla consegna.

Per quanto riguarda gli articoli gestiti dai venditori su Amazon, essi devono rispettare o superare le politiche di reso e rimborso di Amazon. Ciò significa che il periodo di restituzione deve essere di almeno 14 giorni dalla consegna. Se un venditore desidera offrire un periodo di restituzione più lungo, sarà responsabile della gestione del reso oltre i 14 giorni stabiliti da Amazon.