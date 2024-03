Risparmia 400 euro e dimenticati una volta per tutte di passare l’aspirapolvere con questa offerta Roborock

Dal 20 marzo al 25 marzo, Amazon offre uno sconto esclusivo sui modelli Roborock S8 e S7 Max Ultra. Il Roborock S8, originariamente venduto a €699, è ora disponibile a soli €479, garantendo un risparmio di €220. Nel frattempo, il Roborock S7 Max Ultra, con un prezzo iniziale di €1199, è in vendita a soli €799, con uno sconto di €400.

Entrambi i modelli offrono una vasta gamma di funzionalità avanzate che rendono la pulizia più efficiente e conveniente.

Il Roborock S8 è dotato di una potente aspirazione fino a 6.000Pa e doppie spazzole in gomma progettate per rimuovere rapidamente polvere e capelli da pavimenti e tappeti. La sua tecnologia di mappatura 3D e navigazione a infrarossi gli consente di individuare con precisione ostacoli e pulire l'intera casa nel modo migliore, senza blocchi. Inoltre, il Roborock S8 è dotato di un sistema di lavaggio con vibrazione sonica, perfetto per eliminare macchie ostinate. Questo modello è ideale per chi cerca un'esperienza di pulizia completa e personalizzabile.

Il Roborock S8 si distingue per il suo design compatto e moderno, che si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico. Con le sue dimensioni ridotte e il profilo elegante, questo aspirapolvere robot si muove agilmente tra gli arredi e raggiunge anche gli angoli più stretti, garantendo una pulizia completa senza compromettere lo stile della tua casa.

D'altra parte, il Roborock S7 Max Ultra offre un'esperienza di pulizia ancora più avanzata. Con una potente aspirazione da 5.500Pa e un sistema di pulizia VibraRise, è in grado di rimuovere polvere e capelli dal pavimento senza intoppi.

Sfruttndo la tecnologia di navigazione laser LiDAR e la tecnologia di evitamento degli ostacoli Reactive Tech, copre ogni angolo della casa in modo intelligente. Inoltre, il Roborock S7 Max Ultra è dotato di una base di ricarica che svuota automaticamente il contenitore della polvere e pulisce il mocio, garantendo un'igiene completa. Questo modello è perfetto per chi cerca un'esperienza di pulizia completamente automatizzata.

Entrambi i modelli sono abbinati un'applicazione mobile intuitiva che consente di controllare e monitorare il processo di pulizia da remoto. Inoltre, entrambi supportano la connettività con assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo un'esperienza di pulizia ancora più comoda.

L'offerta di Amazon sui modelli Roborock S8 e S7 Max Ultra è un'opportunità unica per migliorare la qualità delle pulizie domestiche a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione e ottieni il tuo aspirapolvere robotico Roborock oggi stesso!