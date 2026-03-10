Rivoluzione sicurezza! La serie SwitchBot Lock Ultra nelle offerte di primavera

La sicurezza domestica non è mai stata così intelligente e accessibile. Durante la Spring Sale 2026, dal 10 al 16 marzo, SwitchBot propone sconti imperdibili sulla sua linea di punta dedicata al controllo accessi: la serie Lock Ultra. Progettate per adattarsi al 99,9% delle serrature esistenti senza necessità di modifiche, queste soluzioni offrono una protezione di livello bancario e un'installazione immediata.

Scegli il modello perfetto per la tua porta

Ogni combo della serie si basa sulla potenza del nuovo Lock Ultra, caratterizzato dal sistema FastUnlock che lo rende il 122,2% più veloce dei modelli precedenti e incredibilmente silenzioso (solo 20 dB). Tutti i modelli sono compatibili con il 99,9% delle serrature europee e supportano lo standard Matter grazie all'Hub incluso.

Lock Ultra Vision Pro Combo: il futuro della biometria

Questo modello rappresenta l'apice della sicurezza domestica, essendo il primo al mondo a integrare il riconoscimento delle vene del palmo insieme al riconoscimento facciale 3D. Utilizza 30.000 punti a infrarossi per mappare il volto e garantisce un tasso di errore inferiore allo 0,0001%. È perfetto per chi desidera una sicurezza di livello bancario e un accesso totalmente contactless, ideale quando si hanno le mani occupate.

Lock Ultra Vision Combo: eleganza e rapidità

Se cerchi la comodità del riconoscimento facciale senza la necessità della scansione del palmo, questa è la scelta ideale. Offre lo sblocco in meno di un secondo tramite visione artificiale avanzata, mantenendo gli elevati standard di crittografia della linea Pro. È adatto per chi vuole eliminare definitivamente lo stress delle chiavi, affidandosi a un sistema di sblocco visivo fluido e sicuro.

Lock Ultra Touch Combo: affidabilità e precisione

La soluzione perfetta per chi preferisce un approccio più tradizionale ma estremamente tecnologico. Si concentra sulla precisione del sensore d'impronte digitali ad alta risoluzione integrato nel tastierino. Supporta comunque fino a 19 diversi metodi di sblocco, inclusi codici temporanei e schede NFC. Lo consigliamo alle famiglie che preferiscono lo sblocco tramite impronta digitale, poiché offre un'esperienza d'uso immediata e familiare per bambini e anziani.