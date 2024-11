Roborock ti permette di arrivare al Black Friday preparato svelandoti le offerte

Il Black Friday è ormai alle porte, e con esso le imperdibili offerte su Amazon e sul sito ufficiale di Roborock, che inizieranno ufficialmente tra il 18 e il 21 novembre, a seconda del modello. Se siete già pronti a fare affari sui migliori robot aspirapolvere e avete messo da parte il vostro budget, è il momento di iniziare a consultare le offerte disponibili. Potete già scoprire le percentuali di sconto e i modelli coinvolti visitando la pagina promozionale ufficiale di Roborock, così da scegliere il robot ideale per le vostre esigenze in attesa che le promozioni si attivino.

Vedi offerte su Roborock

Black Friday Roborock, perché iniziare a pianificare?

Il Black Friday su Amazon attira ogni anno un’enorme quantità di acquirenti, e questo comporta un rischio da non sottovalutare: il rapido esaurimento delle scorte. Preparandovi in anticipo, potete evitare la delusione di non trovare il modello che cercate al momento dell’attivazione delle offerte. Le promozioni, che saranno attive sia su Amazon che sul sito ufficiale Roborock a partire dalle date indicate, permetteranno di risparmiare fino a 400€ su alcuni dei modelli più avanzati come Roborock Qrevo Curv e S8 MaxV Ultra.

Uno dei modelli più attesi, Roborock Qrevo Curv, si distingue per una potenza aspirante fino a 18.500 Pa, progettato per affrontare ogni superficie con risultati sorprendenti. Anche Roborock S8 MaxV Ultra offre prestazioni di altissimo livello, grazie alla tecnologia avanzata di navigazione e riconoscimento degli ostacoli. Entrambi i modelli rappresentano il top della gamma Roborock e saranno disponibili con uno sconto fino a 400€, a partire dal 21 novembre.

Le offerte non riguardano solo i modelli di punta: tutta la serie Qrevo godrà infatti di forti risparmi, per non parlare delle ottime proposte sulla gamma Flexi, che tiene conto di aspirapolvere e lavapavimenti tradizionali, perfetti per chi cerca una soluzione di pulizia meno tecnologica rispetto ai robot ma altrettanto performante nella pulizia. Tenendo d'occhio già da adesso il modello che preferite, sarete pronti per acquistare appena le promozioni andranno live. In attesa delle promozioni, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata di Roborock, dove sono già visibili i dettagli delle percentuali di sconto, così da essere pronti per un Black Friday senza precedenti.

