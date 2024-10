Non sopporti più la pulizia? Il robot perfetto è qui, scontato di 300€!

Il Roborock Qrevo Pro (noi abbiamo avuto modo di recensire la variante Qrevo Curv) è tra i protagonisti di questa giornata di sconti su Amazon. Con un coupon di 300€ da selezionare sulla pagina del prodotto, lo pagate 699,99€ invece di 999,99€. Il prezzo è il più basso di sempre, con un ribasso di 60€ rispetto al precedente minimo storico.

Roborock Qrevo Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Qrevo Pro è un robot aspirapolvere indicato per famiglie o individui che possiedono animali domestici, grazie alla sua potente aspirazione da 7000Pa capace di raccogliere efficacemente i peli di animali oltre a sporco e detriti da tappeti e pavimenti duri, assicurando così una pulizia profonda. È anche ideale per chi cerca una soluzione di pulizia che richieda un minimo intervento umano, data la sua capacità di aspirare, lavare, asciugare e tornare automaticamente alla base di pulizia senza necessità di assistenza durante il processo.

La tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli 3D lo rende perfetto per ambienti densamente arredati, navigando con precisione attorno a potenziali pericoli e assicurando una pulizia completa in ogni angolo della casa. Chi vuole mantenere i propri pavimenti non solo puliti ma anche igienizzati apprezzerà la funzionalità del mop autolavante del Roborock Qrevo Pro, che utilizza acqua calda per assicurare una pulizia profonda ed eliminare i germi.

Le persone attente ai dettagli saranno soddisfatte dalla capacità di questo robot di pulire angoli e bordi con una copertura del 98,8% e una precisione di 1,85 mm, grazie al mop telescopico a doppia rotazione. Infine, è consigliato a chi desidera un dispositivo facile da mantenere, dato il suo design strutturale migliorato e filtri più grandi che richiedono meno pulizia manuale, rendendo così la manutenzione semplice e non spesso necessaria.

