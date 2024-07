Robot gigante sulle linee ferroviarie: la novità futuristica dal Giappone

La West Japan Railway ha introdotto un nuovo membro nel suo team, ma non si tratta di un impiegato ordinario. È un robot umanoide, che ricorda le gigantesche macchine dei film di fantascienza degli anni '80. Dotato di potenti braccia e di un piccolo capo somigliante a quello di Wall-E, questo robot montato su un camion, in grado di spostarsi sui binari, sarà utilizzato per la manutenzione della rete ferroviaria.

Il controllo del robot avviene attraverso una cabina situata su questo particolare camion. Qui, l'operatore può vedere attraverso gli "occhi" del robot grazie a delle telecamere e manovrare a distanza i suoi arti per compiere diversi lavori. Con un'estensione verticale massima di 12 metri, il robot può sollevare oggetti pesanti fino a 40kg, dipingere strutture metalliche o maneggiare una motosega.

Crediti foto: Reuters Crediti foto: Reuters

Le prime mansioni affidate a questo robot sono la potatura di rami lungo i binari e la pittura delle strutture metalliche che sostengono i cavi sopra i treni. L'obiettivo è sopperire alla carenza di lavoratori in un Giappone che sta invecchiando e ridurre il rischio di incidenti, come cadute dall'alto o shock elettrici.

Il presidente della compagnia, Kazuaki Hasegawa, ha espresso la sua visione durante una conferenza stampa, sottolineando come in futuro si spera di impiegare queste macchine per una vasta gamma di operazioni di manutenzione. Questo dovrebbe anche fornire uno studio di caso sulle strategie per affrontare la carenza di manodopera.