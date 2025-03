Viaggio in Giappone? Ecco cosa devi assolutamente portare

Sogni di passeggiare sotto i ciliegi in fiore a Tokyo, esplorare templi millenari a Kyoto o immergerti nella cultura pop di Akihabara? Il Giappone è una destinazione affascinante e unica, ma per goderti al massimo l'esperienza, è fondamentale partire preparati. Tra fusi orari diversi, prese elettriche incompatibili e connessioni internet essenziali per spostarsi, avere gli accessori giusti può fare la differenza tra un viaggio indimenticabile e piccoli inconvenienti evitabili.

Il Giappone è un paese dalle mille sfaccettature, in cui la natura, la cultura e le tradizioni si intrecciano armoniosamente nel corso delle stagioni. Ogni periodo dell'anno porta con sé un'atmosfera unica, plasmata da eventi e festività profondamente radicate nella storia del paese. L’estate, ad esempio, è il momento dei matsuri, i vivaci festival popolari che animano le città con spettacolari fuochi d’artificio, danze tradizionali e bancarelle colme di cibo tipico.

Con l’arrivo dell’autunno, il paesaggio si tinge di rosso e oro grazie al momijigari, l’antica usanza di ammirare le foglie d’acero che trasformano templi e giardini in quadri viventi. In inverno, il Giappone si veste di luci e decorazioni natalizie, mentre il Capodanno (Oshōgatsu) segna uno dei momenti più solenni dell’anno: le famiglie si riuniscono, si consumano piatti simbolici e milioni di persone visitano i templi per il hatsumōde, la prima preghiera dell’anno. Ognuna di queste stagioni racconta un lato diverso della cultura giapponese, rendendo il paese affascinante in ogni periodo dell’anno.

Per questo, abbiamo raccolto una lista di prodotti indispensabili per il tuo viaggio in Giappone, dai servizi per la connettività come le eSIM di Saily agli accessori da portare sempre con te per vivere un'esperienza da urlo, nella massima comodità. Scopri tutto quello che non può mancare nella tua valigia (e nel tuo zaino) in questo dettagliato articolo che abbiamo stilato appositamente per te! E, se sei solito viaggiare anche per il resto del mondo, ti consigliamo di dare uno sguardo alla nostra selezione di Amazon Finds da portare sempre con te.

eSIM Saily: internet sempre con te

Uno degli aspetti più importanti di un viaggio in Giappone è la connessione internet, che ti permette di sentire amici, parenti, usare il navigatore e navigare sui social. Dimentica le SIM fisiche e i costi del roaming: con Saily puoi avere un'eSIM per navigare ovunque, senza stress. Si tratta della soluzione perfetta per restare connessi in viaggio senza imprevisti. Con piani dati flessibili e convenienti in oltre 200 destinazioni, puoi scegliere quello più adatto a te, da 1 GB per una settimana e fino a 100 GB per sei mesi. Ti basterà scaricare l’app, selezionare un piano e la tua eSIM si attiverà automaticamente all’arrivo, senza bisogno di SIM fisiche. E se i GIGA stanno per finire, riceverai un avviso per ricaricare in tempo! Senza dubbio, l'ideale per vivere al meglio la tua vacanza.

Una carta per pagare ovunque - Revolut

La carta Revolut è la soluzione perfetta per chi viaggia in Giappone e vuole gestire le proprie spese in modo pratico e conveniente. Con conversioni di valuta al tasso di cambio reale, prelievi gratuiti dagli sportelli ATM fino a un certo limite e la possibilità di bloccare e sbloccare la carta direttamente dall’app, avrai sempre il pieno controllo del tuo denaro. Inoltre, puoi ricaricarla in pochi secondi e usarla ovunque grazie al circuito Visa o Mastercard, senza commissioni nascoste. Avere una buona carta di credito con te e un buono conto online è indispensabile per pagare in yen senza stress!

Adattatore universale per la corrente

Le prese giapponesi sono diverse da quelle europee, quindi un adattatore è fondamentale da mettere in valigia. Per questo, ti mostriamo un modello universale con più porte USB per ricaricare contemporaneamente smartphone, fotocamere e altri dispositivi. Acquistarne uno di qualità è fondamentale così da averlo pronto e performante per il tuo viaggio imminente e, perché no, anche per i futuri viaggi in altre parti del mondo.

Porta passaporto con RFID

In Giappone userai spesso il passaporto per il Tax-Free Shopping e l'acquisto del Japan Rail Pass. Un porta passaporto con protezione RFID ti aiuterà a tenere i documenti al sicuro e a evitare furti di dati e documenti di valore. Quando si viaggia, non è solo importante avere tutto il necessario per viaggiare, ma anche proteggerlo al meglio in modo tale da non avere problemi nel corso degli spostamenti. Per questo vi consigliamo il modello proposto qui sotto, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Non solo potrete inserire il passaporto ma anche altri documenti o effetti personali che volete tenere al sicuro per tutto il vostro viaggio! Ricordiamo che il passaporto è l'unico documento identificativo accettato mentre si viaggia in Giappone. Per cui è fondamentale averlo sempre con sé!

Bottiglia termica da viaggio

In Giappone troverai distributori automatici ovunque, ma avere una bottiglia riutilizzabile ti permetterà di risparmiare e ridurre la plastica e ad avere acqua o la tua bevanda preferita sempre con te. Ideale sia per il caldo estivo che per le fredde giornate invernali, avere una comodo borraccia termica sempre con te ti permetterà di passeggiare, visitare monumenti e vedere mostre con la massima tranquillità di avere sempre qualcosa da bere nello zaino. Senza essere costretto a fermarti o a spendere altri soldi in bevande. In più, considerando che camminerai moltissimo, è importante assicurarsi di essere sempre super idratatI! Quella che ti proponiamo è bella capiente, a prova di 24h spese per le strade del Giappone.

Power Bank ad alta capacità

Tra foto, Google Maps e traduttori, la batteria del telefono si scaricherà velocemente, anche con i migliori modelli di smartphone sul mercato. Per questo è assolutamente indispensabile portare con te una power bank da almeno 20.000 mAh per non restare mai senza energia, soprattutto durante le lunghe giornate in esplorazione. Questo modello è piccolo, puoi anche infilarlo in tasca, e ti permetterà di stare tranquillo, senza aver paura di rimanere senza smartphone o macchina fotografica

Zaino da viaggio

Uno zaino impermeabile e realizzato con materiali anti-taglio è l'ideale per girare non solo nelle affollate strade di Tokyo, ma anche per i vostri futuri viaggi nel resto del mondo. Perfetto per tenere al sicuro il tuo passaporto, il portafoglio e i dispositivi elettronici è uno dei primi acquisti da fare, per essere pronti ad avere sempre tutto il necessario con te e spostarti comodamente, senza pensieri. Il modello che ti proponiamo è tra i più apprezzati su Amazon, dagli utenti. Compatto, con numerose tasche e sezioni pensate appositamente per farti gestire e organizzare al meglio tutti gli oggetti da avere con te, è una proposta davvero imperdibile. Specie perché ha un rapporto qualità/prezzo davvero molto interessante!

Scarpe comode per camminare

Preparati a percorrere chilometri esplorando templi, giardini e alcune delle città più belle del mondo. Un paio di scarpe da trekking leggere o sneakers ultra-comode faranno la differenza tra una giornata perfetta e piedi doloranti. Tra i marchi più rinomati per la loro comodità in ambito camminata, dovendo quindi stare molto in piedi, c'è proprio Skechers! Il modello che ti proponiamo è un vero e proprio must have: perfetto per qualsiasi abbigliamento, essendo di un classico nero, un modello leggerissimo ma che abbraccia al meglio il piedi e anche super confortevole, se devi percorrere chilometri e chilometri per giorni. I tuoi piedi ti ringrazieranno! A prescindere che tu voglia prediligere queste o un altro modello, tenendo presente che camminerai davvero tanto, assicurati di scegliere un modello comodo, di qualità e che si tolga e metta facilmente, lo dovrai fare molto spesso!

Calze a compressione

Sempre in merito alle lunghe camminate che ti aspetteranno, le calze a compressione sono l’alleato perfetto per affrontare le lunghe ore di volo verso il Giappone e le giornate intense di esplorazione. Grazie alla loro compressione graduata, migliorano la circolazione, riducono il gonfiore e alleviano la fatica delle gambe, rendendole ideali per chi cammina molto tra templi, città e parchi. Realizzate con materiali traspiranti ed elastici, offrono il massimo comfort senza stringere troppo, perfette sia per il viaggio che per le lunghe giornate alla scoperta del Sol Levante!

Guida di viaggio cartacea

Nonostante gli smartphone, una guida di viaggio cartacea può essere utile per trovare consigli autentici, mappe dettagliate e informazioni culturali senza bisogno di connessione. Si tratta di una proposta che ti consigliamo altamente di prendere in considerazione, facile, compatta e da avere sottomano anche se il telefono dovesse per qualche motivo abbandonarti! Non meno importante, si tratta di un'edizione aggiornata al 2025.

Ombrello pieghevole ultra-compatto (anti pioggia e Sole)

Il tempo in Giappone può essere imprevedibile, soprattutto durante la stagione delle piogge o i periodi umidi. Un ombrello leggero e resistente, che si chiude in pochi secondi, è sempre utile da avere nello zaino. E, in caso di caldo eccessivo e di sole particolarmente rovente, è comunque un'ottima soluzione per coprirti insieme a un bel cappellino sportivo. Quello che ti proponiamo è letteralmente tascabile, dotato di una tecnologia che fa asciugare la pioggia sul tessuto, dopo pochi minuti ed è anche in grado di proteggerti dai raggi UV in caso di caldo estremo.

Asciugamano in microfibra da viaggio

Perfetto per chi viaggia in Giappone, specialmente se in piena estate, l’asciugamano in microfibra NirvanaShape è un accessorio essenziale per chi cerca praticità e comfort. Realizzato con una microfibra di alta qualità, garantisce un’asciugatura ultra rapida e un’elevata capacità di assorbimento, risultando fino a 3 volte più efficace rispetto ai tradizionali asciugamani in cotone. La sua leggerezza e compattezza lo rendono ideale per essere riposto nello zaino o in valigia senza occupare troppo spazio. Inoltre, è morbido sulla pelle, antibatterico e dotato di una comoda custodia per il trasporto.

Consigli pratici per viaggiare in Giappone

Viaggiare in Giappone è un’esperienza unica, ma ci sono alcuni aspetti da tenere a mente per evitare problemi e godersi il viaggio al massimo. Ecco alcuni consigli utili per affrontare al meglio la tua avventura nel Sol Levante.

Assicurazione sanitaria: perché è indispensabile

Il sistema sanitario giapponese è di alta qualità, ma le spese mediche per i turisti possono essere molto elevate. Per questo è fondamentale stipulare un’assicurazione sanitaria prima di partire. Servizi come Heymondo offrono coperture specifiche per viaggiatori, incluse spese mediche, assistenza 24/7 e copertura per eventuali imprevisti.

Quanti vestiti portare e come vestirsi

Il clima giapponese cambia drasticamente a seconda della stagione, quindi è importante scegliere l’abbigliamento giusto. In primavera (marzo-maggio), temperature miti e la fioritura dei ciliegi richiedono vestiti leggeri con una giacca. In estate (giugno-agosto), il caldo e l’umidità sono intensi: meglio tessuti traspiranti e un cappello. In autunno (settembre-novembre), il foliage regala scenari spettacolari e il clima è simile alla primavera. In inverno (dicembre-febbraio), il nord e le zone montuose sono molto fredde, mentre Tokyo e Kyoto sono più miti, ma una giacca calda è d'obbligo.

I periodi migliori per visitare il Giappone

Se vuoi goderti il Giappone al meglio, scegli il periodo in base a ciò che desideri vedere. La primavera è perfetta per i sakura (ciliegi in fiore) e il clima piacevole. L’estate è ricca dei festival tradizionali matsuri, ma può essere molto calda. L’autunno regala paesaggi mozzafiato con i colori del momiji (foglie d’acero rosse e dorate). L’inverno è ideale per chi ama la neve, gli onsen e vuole vivere il Natale giapponese e il Capodanno con le visite ai templi.

Documenti necessari per entrare in Giappone

Per i cittadini italiani, non è necessario il visto per soggiorni turistici fino a 90 giorni. Tuttavia, è obbligatorio avere un passaporto valido per tutta la durata del viaggio. Consigliamo inoltre di registrare il proprio itinerario su Visit Japan Web, il portale che facilita l’ingresso nel Paese, permettendo di velocizzare i controlli doganali e sanitari.

Sicurezza in Giappone: cosa sapere

Il Giappone è uno dei paesi più sicuri al mondo, con tassi di criminalità estremamente bassi. Tuttavia, è bene seguire le solite precauzioni: evitare di lasciare incustoditi oggetti di valore e rispettare le regole locali, come il divieto di fumare per strada in alcune aree. Inoltre, è utile scaricare l’app Yurekuru Call, che invia notifiche in caso di terremoti o emergenze naturali.

Soldi e pagamenti: contanti o carta?

In Giappone, nonostante la diffusione dei pagamenti digitali, il contante è ancora molto utilizzato, specialmente in ristoranti tradizionali e piccoli negozi. Per prelevare, si possono usare gli sportelli ATM nei 7-Eleven e negli uffici postali. Un’ottima soluzione è portare una carta Revolut, che permette di effettuare pagamenti in yen senza commissioni nascoste e prelevare facilmente contanti all’occorrenza.

Connessione a internet: SIM, eSIM o pocket Wi-Fi?

Internet è essenziale per muoversi in Giappone, consultare mappe e traduttori. La soluzione più comoda è una eSIM come Saily, che offre piani dati flessibili e si attiva automaticamente all’arrivo. In alternativa, puoi noleggiare un Pocket Wi-Fi, utile se viaggi in gruppo, o acquistare una SIM giapponese in loco.

Seguendo questi consigli, sarai pronto per affrontare il tuo viaggio in Giappone senza stress, godendoti ogni momento senza imprevisti.