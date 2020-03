RS Components: quando la vendita di un prodotto diventa fornitura di servizi a valore aggiunto

Value-added service, formazione tecnica continuativa a stretto contatto con i partner, supporto alle eccellenze Made in Italy e innovazione tecnologica alla base di tutto: ecco come si presenta RS Components Italia.

Uno spirito imprenditoriale di successo

“Costruire ponti”: è questa la mission della società RS Components. Ponti di straordinaria importanza e costruiti su solidi piloni. Incredibilmente solidi. Non si tratta di una impresa specializzata nella costruzione di viadotti, ma di una innovativa realtà che mette in contatto fornitori e clienti di più Paesi.

Dal 1937, anno in cui è nata la piccola impresa Radiospares (era questo il nome scelto dai fondatori J.H Waring e P.M. Sebestyen), ad oggi, ne è passata di acqua sotto i ponti e la RS Components (così dal 1971) è diventata, grazie ai tanti servizi offerti e ad una professionalità di altissimo livello, distributore leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica, automazione e manutenzione.

Ecco la straordinarietà dei ponti creati da RS Components. Un qualcosa che può essere spiegato anche con i numeri: sedi operative in ben 32 Paesi, 600.000 prodotti che vengono distribuiti a più di 1 milione di clienti e più di 5000 dipendenti. Numeri che sottolineano la grandezza di un Gruppo che si propone come il punto di riferimento per i più importanti brand.

Non è solo la grande rete, di fornitori e clienti, a fare di RS Components una realtà di immenso valore, ma è il servizio offerto. Meglio, i servizi. Sì, perché la società non si occupa solo di promozione e vendita del prodotto (con consegne in meno di 24h), ma la fornitura di value-added service (VAS) fa parte della filosofia aziendale.

Con investimenti milionari in innovazione tecnologica, ogni anno, RS Components riesce a creare un report aggiornato sulle tendenze di mercato, così da ottimizzare costantemente le piattaforme online utilizzate, per migliorare tutto il processo di comunicazione con clienti e fornitori. Efficienza, precisione, affidabilità e velocità. Non serve aggiungere altro per descrivere l’operato di un gruppo che riesce a coccolare il cliente a 360°, offrendo tante soluzioni per soddisfare al meglio le più disparate esigenze.

La forza “sinergica” di RS Components Italia

Due sedi principali e importanti centri di stoccaggio e distribuzione che operano seguendo alla lettera la mission aziendale e una strada, asfaltata di innovazione, per la promozione del Made in Italy.

Innovazione, progresso e… human touch. Se negli ambienti di lavoro si respira un’aria, come dire, tecnologica, con i partner si punta alla personalizzazione del servizio. Un fattore che nella maggior parte dei casi è messo in secondo piano dalle aziende, che puntano solo alla vendita del prodotto e curano meno gli aspetti legati all’assistenza.

Siamo abituati a veder gli e-commerce come delle fredde realtà. È così. RS Components sta cambiando il mondo del commercio online e lo sta facendo in modo a dir poco sorprendente. Fornitori seguiti direttamente dalla direzione commerciale e clienti soddisfatti del servizio vendita e post-vendita.

Quella che sembrava cosa impossibile, è diventata il punto di forza del gruppo, che nella relazione con le persone vede il punto di massima forza di un’impresa, anche se opera solo in un mondo digitale che il più delle volte sembra essere troppo lontano dalla realtà che si tocca con mano.

Le aziende partner possono continuare ad operare con la certezza che RS Components è sempre lì, pronta a supportare qualsiasi processo e disponibile a fornire manutenzione predittiva e prescrittiva.

Innovazione e servizi a valore aggiunto: binomio perfetto.

La trasformazione digitale secondo RS Components Italia

L’Edison Park Center di Sesto San Giovanni può essere tranquillamente definito come il fulcro attorno a cui ruota la trasformazione digitale di RS Component.

Che cos’è la trasformazione digitale? Nuove opportunità di crescita per le aziende. I canali per fare un buon lavoro sono tanti e poter sfruttare il web, con piattaforme ottimizzate per qualsiasi attività, è il modo migliore per farsi notare e fornire un servizio sempre più all’avanguardia, preciso e affidabile.

I processi di business non sono più gli stessi e riuscire ad unire, come già detto in precedenza, l’innovazione digitale alla conservazione dei più importanti aspetti legati al concetto di human touch, con servizi su misura per le più grandi aziende partner e piccoli clienti, ha portato RS Components Italia non solo a creare una rete di vendite online di grandi dimensioni (circa il 70% delle vendite avviene tramite e-commerce), ma anche ad essere il punto di riferimento nel settore della distribuzione di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione.

Solo con un servizio rapido e completo è stato possibile creare tutto questo. Innovazione digitale sì, ma senza mai sottovalutare l’importanza delle relazioni umane che portano alla condivisione dello stesso obiettivo. RS Components non è un’azienda. Siamo di fronte ad un gruppo di abili sarti in grado di cucire abiti su misura per qualsiasi azienda. Basta ammirare le cuciture fatte sugli eleganti abiti alla moda di Omron, fornitore specializzato in soluzioni per l’automazione industriale e per il settore sanitario, di Beta Utensili e di Edison. Aziende che hanno trovato in RS Components non solo un valido partner commerciale, ma un punto di riferimento per la trasformazione digitale dei meccanismi di vendita e in grado di fornire sempre al cliente un servizio completo sotto ogni aspetto e… al passo con i tempi!