Samsung, televisori Mini e Micro LED fino a 8K presto sul mercato

L’evento Unbox and Discover di Samsung ci ha permesso di dare un nuovo sguardo alla lineup di prodotti per l’intrattenimento da salotto che il colosso dell’elettronica coreano vuole portare nelle nostre case durante il corso del 2021. Tra prodotti Micro LED, Neo QLED e lifestyle, la gamma di televisori Samsung 4K e 8K promette scintille!

Il primo prodotto basato su tecnologia Micro LED è stato presentato dall’azienda al CES 2018. Samsung The Wall, questo il nome della gigantesca TV, può raggiungere una diagonale di 292″ e sarà disponibile anche nelle versioni da 110″ e 99″ in tutto il mondo alla fine di marzo 2021. Un modello più gestibile di The Wall da 88″ è in arrivo questo autunno mentre la una variante da 76″ è in lavorazione.

Secondo Samsung la tecnologia Micro LED garantirebbe un’alta luminosità, neri profondi e una qualità dell’immagine “da togliere il fiato” il tutto senza doversi preoccupare del fastidioso problema di burn-in che affligge i pannelli OLED.

La gamma Samsung Neo QLED comprende vari modelli in diverse dimensioni e con pannelli dalla risoluzione 4K o 8K. La tecnologia Neo QLED (o Mini LED) permette di retroilluminare il pannello LCD su cui viene formata l’immagine con una precisione mai vista prima, riducendo considerevolmente l’effetto blooming mentre allo stesso tempo viene mantenuta una forte luminosità una grande vividezza dei colori.

I modelli Samsung Neo QLED potranno anche contare su funzioni dedicate al gaming come AMD Freesync Premium Pro e Game Bar.

Le versioni 8K di Samsung Neo QLED (QN800A e QN900A) saranno disponibili con diagonale di 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici, mentre i modelli 4K (QN90A e QN85A) presenteranno una selezione ancora più ampia, a partire dai 50 pollici.

Se però le specifiche non sono il focus principale della vostra decisione ma siete alla ricerca di un TV in grado di arredare il vostro soggiorno, Samsung ha pensato anche a voi con la versione 2021 di The Frame.

In collaborazione con NAVA Contemporary e Etsy, l’azienda coreana ha presentato due nuove collezioni di wallpaper e ora gli utenti potranno creare la propria personale galleria scegliendo tra oltre 1400 opere d’arte.

Annunciate nuove opzioni di montaggio come Slim Fit Wall-Mount con cinque diverse cornici. Inoltre, The Frame 2021 è più sottile che mai con soli 24,9 millimetri di profondità.

Nel caso voleste personalizzare ulteriormente Samsung The Frame, l’azienda porterà sul mercato più tardi quest’anno My Shelf, un nuovo accessorio che consente di personalizzare con un tocco personale la parete su cui è appesa la TV per completare il vostro arredamento. My Shelf può essere attaccata al The Frame da 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici, e sarà disponibile in quattro colori diversi: beige, bianco, marrone e nero.