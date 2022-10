Siamo ufficialmente all’ultimo giorni di super sconti del Prime Day e, tra le proposte da non lasciarsi assolutamente scappare, c’è una smart TV Samsung in sconto di quasi 600€. Si tratta di Samsung The Frame da ben 43″ disponibile al prezzo imbattibile di 408,40€ invece di 999,00€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Samsung, scontato addirittura del 59%!

The Frame è un televisore personalizzabile, dotato della meravigliosa modalità Art Mode per diventare un quadro e vi garantisce immagini superiori e colori brillanti con le tecnologie Quantum Dot e Dual Led. Proprio per questo motivo, trattandosi di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero in ribasso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione per il Prime Day!

La smart TV Samsung supporta i formati HDR10, HDR10+ e HLG e, non meno importante, è dotata di un ottimo pannello 4K LCD LED. Questo consente al dispositivo di riprodurre fedelmente milioni di sfumature senza perdersi nemmeno un singolo dettaglio! In più, il modello The Frame si “mimetizza” al meglio delle sue capacità all’interno della vostra stanza, in quanto è stata ideata per assomigliare il più possibile a un qualsiasi quadro da esporre. Questo è possibile grazie alla forma ed al disegno della cornice, elegante e minimale, ma anche per merito della riduzione dei cavi necessari per alimentare il modello.

Avrete bisogno, infatti, di un unico cavo in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e velocità, chiamato One Invisible Connection, proprio per rivoluzionare l’estetica della vostra casa. Ultimo punto a favore dell’acquisto la già citata Art Mode! Grazie ad essa, infatti, la smart TV potrà proiettare a schermo delle copie di famosi dipinti a qualità altissima, diventando in tutto e per tutto uno splendido quadro.

In più, nel caso in cui siate interessati ad abbonarvi a Prime in questi giorni di Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!