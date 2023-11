Samsung TV Neo QN95B 65" CROLLA a 1.199€! Occasione IMPERDIBILE

L'eccezionale Samsung TV Neo QLED QE65QN95BATXZT, Smart TV della serie QN95B con tecnologia Quantum Matrix e processore Neural Quantum 4K, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 1.199€ invece di 1.498,90€, grazie alle offerte del Black Friday. Approfitta dello sconto speciale del 20% su questo gioiello della tecnologia, con Alexa e Google Assistant integrati, DVB-T2 e un design super elegante.

Samsung TV Neo QN95B 65", chi dovrebbe acquistarla?

Il prodotto in offerta è consigliato principalmente per i veri appassionati di home entertainment che non vogliono rinunciare all'alta definizione e ai contrasti nitidi offerti dalla tecnologia Quantum Matrix. Il grande schermo da 65", insieme al processore Neural Quantum 4K, offre un'esperienza visiva straordinaria, ideale per film, serie TV e manifestazioni sportive. Infatti, il televisore utilizza la tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, per un contrasto in 4K ultra nitido, e il processore Neural Quantum 4K, che ottimizza tutte le immagini a risoluzioni inferiori, rendendole in 4K.

La Samsung TV Neo QN95B 65" non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie: grazie a Dolby Atmos e OTS+, l'audio tridimensionale diffuso dagli altoparlanti integrati offre un sound senza rivali, creando una vera esperienza cinematografica direttamente a casa tua. Per chi ama l'ordine e la pulizia estetica, poi, l'Attachable Slim One Connect garantisce un'ottima soluzione per l'organizzazione dei cavi.

In conclusione, grazie al risparmio di circa 300€ sulla magnifica Samsung TV Neo QN95B 65", si tratta di un'offerta imperdibile per tutti coloro che desiderano migliorare drasticamente il proprio intrattenimento domestico. Questo modello non offre solo la nitidezza del 4K, ma anche un design minimalista e un audio di qualità superiore.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

