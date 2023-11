Risparmia sulla bolletta con il termostato tado°! Kit Base scontato del 42%

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, tra le quali ce n'è una che merita un'attenzione particolare. Il kit base tado°, capace di rendere il vostro termostato smart integrandosi nel vostro sistema di domotica e, dunque, farvi risparmiare energia è in offerta a soli 99,99€! Si tratta di uno sconto del 42% rispetto al prezzo originale di 173,08€, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito.

tado° Kit Base, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano risparmiare sui costi energetici e ottenere un controllo intelligente del riscaldamento di casa. Il Termostato intelligente tado° rappresenta, dunque, l'articolo ideale per chi è attento all'eco-sostenibilità e vuole integrare nel proprio sistema domestico un apparecchio compatibile con assistenti virtuali come Alexa, Siri e Google Assistant.

Parliamo, in sostanza, di un termostato digitale progettato per caldaie che può essere facilmente integrato nella vostra smart home: la sua installazione non richiede interventi esterni, mentre poi potrete gestirlo direttamente dallo smart hub o tramite la comodissima app mobile, dove potrete visualizzare tutti i dati relativi al vostro ambiente domestico. È dotato, infatti, di funzioni avanzate come il rilevamento di finestre aperte, la geolocalizzazione e la pianificazione intelligente, per cui potrete accendere o spegnere il riscaldamento indipendentemente da dove vi troviate, oltre che sapere se ci sono anomalie nel riscaldamento e controllare la temperatura di ogni stanza indipendentemente.

L'offerta del termostato cablato smart tado° è decisamente da non perdere. Con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale, quest'articolo di eccellente qualità vi permette non solo di avere il controllo completo del riscaldamento domestico alla punta delle dita, ma anche di contribuire alla tutela del nostro pianeta grazie alla sua capacità di ottimizzare l'uso dell'energia. I vantaggi offerti dalla sua compatibilità con i principali assistenti virtuali e la facilità di installazione ne fanno un must-have per qualsiasi casa intelligente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

