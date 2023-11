Super SCONTO sul mouse gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT! (-27%)

Altra super offerta Black Friday su Amazon! Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT, mouse gaming wireless progettato per eSport, è ora disponibile al prezzo scontato di 79,99€, invece di 109,00€ con un risparmio del 27% sul prezzo minimo degli ultimi 30gg! Dotato di sensore HERO 25K, ultraleggero con solo 63g e con 5 pulsanti programmabili, è l'accessorio ideale per i gamer professionisti.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l'acquisto del mouse gaming wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT a tutti gli appassionati di eSports e ai giocatori professionisti. Grazie alle sue prestazioni di livello superiore, al sensore di precisione HERO 25K e alla connessione LIGHTSPEED, è capace di soddisfare appieno tutte le esigenze di chi cerca velocità, precisione e leggerezza. Il peso di soli 63g, 25% in meno rispetto al modello standard, lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco in cui è fondamentale evitare affaticamento.

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT è un dei migliori mouse gaming in circolazione, e offre incomparabili funzionalità in un prodotto ultraleggero. Dotato di un sensore HERO 25K capace di tracciare fino a 25.600 DPI, garantisce precisione e reattività eccezionali. La connessione wireless LIGHTSPEED garantisce prestazioni di livello professionale, stabili e veloci, per essere sempre un passo avanti nelle competizioni.

Ricapitolando l'offerta, il mouse gaming wireless Logitech G PRO X SUPERLIGHT è disponibile a 79.,99€, grazie a un generoso sconto del 27%. Con le sue caratteristiche all'avanguardia, tra cui un sensore altamente reattivo, una connessione di alta qualità e un design dedicato alla leggerezza e al comfort, vi garantirà un'esperienza di gioco al massimo. Affrettatevi a procurarvi uno dei migliori mouse gaming attualmente sul mercato a un prezzo scontato.

