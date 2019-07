Scontrino elettronico obbligatorio da oggi, come funziona

Da oggi primo luglio scatta l'obbligo di scontrino elettronico per tutti i negozianti ed esercenti con un volume di affari superiore ai 400mila euro.

Oggi primo luglio scatta l’obbligo di scontrino elettronico per tutti i negozianti ed esercenti con un volume di affari superiore ai 400mila euro, a parte alcune specifiche categorie. In pratica le 200mila attività imprenditoriali che saranno soggette alla novità non emetteranno più lo scontrino cartaceo, ma grazie a nuovi registratori di cassa dialogheranno digitalmente con l’Agenzia delle Entrate.

Ogni operazione effettuata infatti verrà memorizzata e inviata all’Agenzia, con tanto di comunicazione di fine giornata con l’incasso. I consumatori trarranno come vantaggio l’automatica registrazione di eventuali detrazioni nel modello 730 precompilato e il suo valore legale per la garanzia. Ovviamente ai fini della garanzia, cambio merce o detrazioni i clienti potranno domandare una ricevuta cartacea o digitale fornendo il proprio codice fiscale.

Si parte con attività di media entità, ma dal 2020 tutte le attività saranno soggette a questo obbligo; esclusi invece tassisti, biglietterie, giornalai, tabaccai, venditori di cartoline o souvenir, venditori di gelati, dolci o caldarroste e chi vende panini e bevande agli stadi, alle stazioni, nei cinema e nei teatri.

Inoltre, sempre dal 2020, dovrebbe entrare in vigore la lotteria degli scontrini. In pratica vi sarà un’estrazione virtuale che prevedrà premi mensili e annuali. Una soluzione che già in altri Paesi, come ad esempio Portogallo e Slovacchia, sta avendo un buon successo.