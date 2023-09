Molti portali stanno portando avanti una serie di offerte per il Back to School, e fra questi non manca FlexiSpot che, proprio per inaugurare al meglio il nuovo anno scolastico, sta applicando sconti molto interessanti a diverse tipologie di scrivanie regolabili.

Le proposte sono davvero tante, e troverete non solo scrivanie perfette per lo studio, ma anche per il lavoro d’ufficio e perfino per il cucito! Potendo usufruire di sconti che arrivano fino al 34%, riuscirete così a unire il risparmio all’ottima qualità di questi prodotti.

Scrivanie regolabili Flexispot, chi dovrebbe acquistarle?

Le scrivanie FlexiSpot sono indicate per tutti coloro che trascorrono molte ore seduti davanti ai libri o al PC e che, per questo, hanno bisogno del massimo del comfort e della comodità, per evitare dolori alla schiena o articolari e problemi di postura che, se trascurati, possono divenire problemi ben più seri.

Trattandosi di scrivanie regolabili in altezza sono personalizzabili in base alle esigenze di ogni singolo utente, per cui sono davvero perfette per chiunque cerchi di migliorare il comfort della propria postazione di studio o di lavoro.

Ad esempio, il modello E1 è personalizzabile anche dal punto di vista estetico: potrete scegliere il colore del telaio e del piano, di cui potrete selezionare anche forma e dimensione, avendo modo di aggiungere, a scelta, tutta una serie di accessori, come postazioni multipresa e comodi portacavi. Il prezzo naturalmente varia in base a tutte queste caratteristiche, partendo da un minimo di appena 269,98€, contro i 349,98 € del prezzo pieno.

Se invece disponete già di un ripiano su cui lavorate o studiate, ma volete renderlo più ergonomico e comodo, vi consiglia l’ottimo convertitore da scrivania in piedi M17. Grazie all’altezza regolabile e al vassoio della tastiera rimuovibile avrete il massimo della versatilità e, quindi, della comodità. Anche in questo caso potrete scegliere fra diverse combinazioni di colore e dimensione, partendo da un prezzo base di soli 139,99€ anziché 179,99€.

Progettate appositamente per garantire il massimo del comfort a coloro che passano molte ore seduti davanti ai libri o al PC, queste scrivanie FlexiSpot sono la scelta perfetta per chi ha bisogno di migliorare la propria postazione e, di conseguenza, la propria postura. Per queste ragioni, vi suggeriamo di consultare la pagina FlexiSpot dedicata alle offerta, prima che le scorte o le promozioni si esauriscano.

