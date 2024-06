Selfyconto è la proposta di Mediolanum per chi è libero e indipendente

Un conto corrente è uno strumento economico e finanziario che ci aiuta nella vita quotidiana ed è parte integrante del nostro vissuto. Per questo dev'essere costruito attorno alle nostre esigenze e dev'essere non solo affidabile, ma anche flessibile e capace di accompagnarci nel corso della nostra vita e delle sue costanti trasformazioni. Le banche commerciali hanno compreso come, oggi, anche l'individuo sia in costante evoluzione. Banca Mediolanum ha scelto di porre quest'evoluzione - e il suo sostegno da un punto di vista economico e finanziario - al centro del suo operato e lancia un nuovo prodotto rivolto a tutti coloro che desiderino interagire liberamente e indipendentemente alla proprio banca: il conto corrente SelfyConto.

SelfyConto è il nuovo conto corrente di Banca Mediolanum. È sottoscrivibile esclusivamente online, ma offre tutti i servizi di una banca completa e digitale all’utente che ama e preferisce fare da sé. Perciò Banca Mediolanum si è impegnata nel rendere SelfyConto un conto corrente completo e concreto, attraverso cui il correntista possa accedere a tutto il mondo dei servizi bancari di Banca Mediolanum via app mobile e via home banking.

La fruizione via app mobile e via home banking di SelfyConto è una soluzione flessibile e scalabile. Si adatta al giovane under 30, che beneficia del canone gratuito e che ha esigenze "light": ha bisogno di usufruire dei servizi bancari via smartphone e in mobilità, soprattutto desidera trasferire denaro e fare acquisti online o nei negozi senza dover portare con sé eccessivo contante. Si rivolge anche al 35enne e alle sue esigenze di gestione del conto più evolute, ma che desidera scampare le complessità in favore di maggiore libertà: anche un F24 o un bollettino postale si pagano attraverso l'app Mediolanum o l'home banking, senza file e senza limiti di orario o luogo.

Ma SelfyConto può sorprendere anche il 45enne che desidera seguire in tempo reale i propri investimenti e desidera gestire i suoi conti in mobilità... o dal suo divano, attraverso il suo laptop. SelfyConto consente, via app e via home banking, di investire in oltre 3.500 fondi sui principali mercati mondiali, consentendo di avvicinarti al trading contando sull'affidabilità e la competenza di un'istituzione come Banca Mediolanum. Ma, soprattutto, SelfyConto è uno strumento costruito attorno alle tue esigenze e alla tua libertà: logghi sul conto, via app o home banking, e sei libero di fare tutto da solo, con il supporto dei servizi bancari e dell'esperienza di Banca Mediolanum.

Le caratteristiche principali di SelfyConto:

canone zero il primo anno, poi 3,75 euro/mese azzerabile in via promozionale;

canone zero fino ai 30 anni di età;

principali operazioni bancarie gratuite;

carta di debito gratuita, sempre;

prelievi ATM gratuiti in area Euro;

mobile payment (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay);

servizi di trasferimento denaro in tempo reale + bonifici istantanei;

SelfyCredit: richiedi un prestito e ricevi esito in tempo reale;

Shop ForYou: acquista prodotti selezionati con un finanziamento ad hoc, in tempo reale,a tasso zero;

Gestione fondi e trading online da app e home banking;

Member Get Member: invita un amico, se diventa cliente ricevete entrambi un vantaggio.

La forte relazione tra SelfyConto, libertà di accesso ai servizi bancari e flessibilità è evidente anche nella promozione estiva rivolta ai nuovi clienti che aprono SelfyConto e vi accreditano lo stipendio. Dal 11 giugno al 11 luglio, infatti, Banca Mediolanum accoglie questi clienti regalandogli un Samsung Chromebook Go 14". Il Samsung Chromebook 4 è uno dei laptop con ChromeOS più iconici e che raccoglie il meglio dell'eredità di dieci anni dalla nascita di ChromeOS. È un laptop perfetto per accedere all’home banking grazie alla batteria capiente, ai materiali resistenti e al peso ultralight che ne fanno un hardware affidabile e capace di adattarsi alle tue esigenze.

Per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito ufficiale.